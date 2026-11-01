O Racing Santander corre o risco de receber uma multa de até 602 euros, depois que um torcedor jogou um isqueiro das arquibancadas durante o confronto da equipe diante do Real Madrid, que terminou com vitória do time merengue por três a zero, em partida válida pelo Campeonato Espanhol.

De acordo com o relatório do árbitro José Luis Munuera Montero, o incidente ocorreu aos 78 minutos, após a revisão do árbitro assistente de vídeo (VAR) em um lance que apontava uma possível mão de Aurélien Tchouaméni dentro da área, antes de o árbitro decidir não marcar o pênalti.

O relatório indicou a ativação da primeira fase do protocolo de arremesso de objetos, depois que o isqueiro caiu perto do segundo árbitro assistente sem atingi-lo, com o anúncio do ocorrido pelos alto-falantes do estádio.

O comitê de disciplina da Federação Espanhola de Futebol deve divulgar sua decisão sobre o caso na quarta-feira, mas o relatório oficial aponta para a aplicação do artigo 117 do regulamento, relativo à perturbação leve do andamento da partida, que prevê a imposição de uma multa de até 602 euros ao clube responsável por esse tipo de incidente.