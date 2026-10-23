O Milan condenou as ofensas racistas sofridas por seu goleiro Mike Maignan nas redes sociais, após ele receber um cartão vermelho durante a derrota para o Bournemouth por 3 a 0 na noite da última quinta-feira, pela Liga Europa.

O clube italiano emitiu um comunicado oficial nesta sexta-feira, depois de o goleiro ter sido alvo de ataques na internet nas horas seguintes à partida.

O comunicado diz: "Após a partida de ontem contra o Bournemouth, Mike Maignan foi alvo de ofensas racistas graves e inaceitáveis nas redes sociais. O AC Milan condena veementemente todas as formas de racismo e discriminação, que não têm lugar dentro ou fora de campo, e o clube manifesta sua total solidariedade e apoio a Mike".

Maignan havia sido expulso aos 27 minutos após empurrar Tyler Adams no rosto enquanto o Bournemouth se preparava para cobrar um escanteio, e Marcos Tavernier converteu o pênalti resultante da falta, garantindo aos donos da casa uma vitória tranquila sobre uma equipe que terminou a partida com dez jogadores.

O goleiro da seleção francesa explicou, por meio de suas contas nas redes sociais, mais cedo nesta sexta-feira, que sua ação em relação ao jogador adversário não foi intencional.

Esta não é a primeira vez que Maignan é alvo de ofensas racistas, já que ele havia liderado seus companheiros para fora do campo em janeiro de 2024, em Udine, após ser atacado das arquibancadas, o que levou à breve paralisação da partida.

O clube apelou aos seus torcedores, frustrados com o resultado de quinta-feira, para que direcionassem sua raiva de forma correta e responsável.

O Milan concluiu seu comunicado dizendo: "Devemos permanecer unidos como torcedores do Milan e como representantes do futebol italiano. Todos nós queremos vencer, mas devemos fazê-lo da maneira correta, com dignidade, respeito mútuo e classe".