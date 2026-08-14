Após a morte de seu pai, técnico de Messi faz um pedido especial a todos

Guillermo Hoyos, técnico do clube norte-americano Inter Miami, ressaltou a extrema necessidade de respeitar a privacidade do capitão da equipe, Lionel Messi, durante sua fase de retorno aos gramados após a tragédia da morte de seu pai, Jorge Messi.

Jorge Messi havia falecido no dia 8 de agosto deste ano, dentro de um hospital na cidade de Rosário, no centro da Argentina, aos 68 anos de idade.

Hoyos disse, em declarações concedidas na sexta-feira, segundo o site ESPN: "Acredito que tudo deve seguir e acontecer de forma gradual; há uma dor profunda dentro do jogador, e isso não é algo que possa mudar da noite para o dia".

O treinador argentino acrescentou: "Por isso, vejo que o silêncio é a melhor abordagem no momento; o silêncio, a calma e a serenidade, para que ele consiga encontrar o seu próprio espaço. Nosso dever é ficar ao lado dele e compartilhar esse silêncio, pois o silêncio, para mim, é algo extremamente importante, e é o que ajuda a pessoa, ao final, a encontrar seu caminho para seguir adiante. Ele é realmente um ser humano maravilhoso e tem uma família maravilhosa".

Messi havia chegado em um avião na noite do último sábado à sua cidade natal, em Rosário, onde relatos da imprensa argentina apontaram sua presença em uma cerimônia privada de homenagem ao falecido, antes de retornar a Miami e se juntar aos treinos da equipe, participando da partida da Leagues Cup contra o clube mexicano León na quarta-feira, no estádio "New Arena".

O astro argentino começou o confronto contra o León no banco de reservas, antes de entrar como substituto no início do segundo tempo para disputar os 45 minutos finais, tendo recebido uma calorosa recepção de pé por parte da torcida nas arquibancadas assim que pisou no gramado.

Hoyos comentou sobre o comprometimento de Messi com a equipe, dizendo: "Não há palavras que lhe façam justiça; não encontro uma descrição que expresse o seu valor como ser humano. Não estamos falando aqui do seu valor como jogador de futebol, mas do seu valor como um ser humano maravilhoso que possui um coração enorme. As palavras, às vezes, são absolutamente insuficientes".

Messi participou dos treinos coletivos na manhã de sexta-feira ao lado dos demais companheiros, no âmbito das preparações do Inter Miami para o confronto contra o Nashville no sábado, pela Major League Soccer.

Ao ser questionado sobre como administrará os minutos de participação de Messi e a forma de se comunicar com o capitão da equipe nas próximas partidas, o técnico do Inter Miami reiterou a importância de respeitar a privacidade e o silêncio.

Hoyos esclareceu, dizendo: "Há questões de caráter pessoal e extremamente profundo, exatamente como cada um de vocês tem os seus próprios assuntos. Se eu viesse até vocês e fizesse uma série de perguntas pessoais, a resposta de vocês seria: esses são assuntos privados".

Ele encerrou suas declarações afirmando: "É por isso que falo do silêncio, pois é um valor que muitos não reconhecem; as pessoas gostam de falar e de dar opiniões constantemente. Mas, para mim pessoalmente, trata-se do verdadeiro respeito a esses limites. Ele é simplesmente um ser humano que atravessa circunstâncias difíceis, algo totalmente natural, e nós respeitamos isso ao máximo".

Vale lembrar que, após disputar a partida de sábado no estádio "Geodis Park" contra o Nashville, o Inter Miami irá enfrentar o Philadelphia Union na próxima quarta-feira.