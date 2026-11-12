Morgan Rogers marcou o gol que colocou os ingleses em vantagem aos 24 minutos, antes do empate da Croácia aos 59 minutos, por meio de Petar Sucic.
A Inglaterra conseguiu um pênalti aos 64 minutos, convertido com sucesso pelo capitão Harry Kane, elevando a pontuação dos ingleses para 12 pontos, com 3 pontos de vantagem sobre a Espanha, líder da chave.
Já a pontuação da seleção croata ficou estacionada em 3 pontos, e o time falhou em se vingar da derrota sofrida em casa diante da Inglaterra pelo placar de 7 a 0 no mês passado.
O jornal Mundo Deportivo destacou os principais lances da partida, na qual a seleção croata começou bem, jogando por seu orgulho após a pesada derrota pelo placar de 7 a 0 diante da Inglaterra na cidade de Rijeka, no dia 3 de outubro passado.
Mas a seleção inglesa conseguiu impor seu domínio sobre o andamento do jogo, e foi Morgan Rogers quem deu à seleção inglesa, terceira colocada na Copa do Mundo de 2026, a vantagem no placar.
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Harry Kane deu início à jogada, após tocar a bola para Jude Bellingham, que, por sua vez, a ajeitou para Morgan Rogers, e a defesa croata não conseguiu impedir o meio-campista do Chelsea de marcar o gol que abriu o placar aos 24 minutos.
Anthony Gordon, jogador do Barcelona, teve duas boas chances, mas seus dois chutes passaram longe do gol.
Os jogadores do técnico Thomas Tuchel não conseguiram ampliar a vantagem, e foi o jogador Petar Sucic quem conseguiu o empate, aproveitando um erro de Jarell Quansah, que tentou afastar a bola para trás. O gol de empate veio aos 59 minutos.
Em sua noite excepcional, Harry Kane teve a palavra decisiva, após marcar um pênalti sofrido quando Quansah foi agarrado por Ivan Smolcic.
Após a revisão do lance, por meio da tecnologia do árbitro assistente de vídeo, o árbitro de campo decidiu marcar o pênalti, cabendo ao capitão da Inglaterra convertê-lo com sucesso, marcando o gol da vitória.
Com a entrada de Luka Modric a partir dos 76 minutos, o desempenho da seleção croata melhorou de forma notável, e o time conseguiu criar algumas chances com as quais poderia ter alcançado o empate, mas não conseguiu concretizá-lo.
Com isso, a seleção inglesa garantiu a classificação para as quartas de final, antes de visitar a Espanha, no próximo domingo, no estádio Metropolitano, onde a liderança do Grupo 3 do primeiro nível estará em jogo.