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England v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD5Getty Images Sport
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Após a goleada por 7 a 0 no jogo de ida, a Inglaterra impede a vingança da Croácia e garante a classificação

Inglaterra x Croácia
Inglaterra
Croácia
Liga das Nações A
England
Croácia

A seleção da Inglaterra garantiu sua vaga nas quartas de final da Liga das Nações da Uefa, após vencer a visitante Croácia pelo placar de 2 a 1, no estádio de Wembley, na noite de quinta-feira.

Morgan Rogers marcou o gol que abriu o placar para os ingleses aos 24 minutos, antes do empate da Croácia aos 59, por intermédio de Petar Sučić.

A Inglaterra conquistou um pênalti aos 64 minutos, convertido com sucesso pelo capitão Harry Kane, elevando a pontuação dos ingleses para 12 pontos, com três pontos de vantagem sobre a Espanha, líder da chave.

Já a seleção croata estacionou nos 3 pontos e fracassou em vingar a derrota sofrida em casa diante da Inglaterra, por 7 a 0, no mês passado.

O jornal Mundo Deportivo destacou os principais lances da partida, na qual a seleção croata começou bem, após jogar por seu orgulho, na sequência da pesada derrota por 7 a 0 diante da Inglaterra na cidade de Rijeka, no último dia 3 de outubro.

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ESP

Liga das Nações A

15 de nov. de 2026

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Liga das Nações A

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Mas a Inglaterra conseguiu impor seu domínio no andamento do jogo, e foi Morgan Rogers quem deu à seleção inglesa, terceira colocada na Copa do Mundo de 2026, a vantagem no placar.

Harry Kane foi o responsável pelo início da jogada, ao tocar a bola para Jude Bellingham, que, por sua vez, a ajeitou para Morgan Rogers, e a defesa croata não conseguiu impedir o meio-campista do Chelsea de marcar o gol da vantagem aos 24 minutos.

Anthony Gordon, jogador do Barcelona, teve duas boas oportunidades, mas seus dois chutes foram para longe do gol.

Os jogadores do técnico Thomas Tuchel não conseguiram ampliar a vantagem; pelo contrário, o jogador Petar Sučić conseguiu alcançar o empate, aproveitando um erro de Jarell Quansah, que tentou afastar a bola para trás. O gol de empate saiu aos 59 minutos.

Em sua noite especial, Harry Kane teve a palavra decisiva, após marcar um pênalti sofrido por Quansah, agarrado por Ivan Smolčić.

Após a revisão do lance, por meio da tecnologia do árbitro de vídeo assistente, o árbitro de campo decidiu marcar o pênalti, cabendo ao capitão da Inglaterra convertê-lo com sucesso, marcando o gol da vitória.

Com a entrada de Luka Modrić a partir dos 76 minutos, o desempenho da seleção croata melhorou de forma notável, e ela conseguiu criar algumas oportunidades com as quais poderia ter alcançado o empate, mas não conseguiu concretizá-lo.

Com isso, a seleção inglesa garantiu a classificação às quartas de final, antes de visitar a Espanha, no próximo domingo, no estádio Metropolitano, onde a liderança do Grupo 3 do primeiro nível estará em jogo.

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