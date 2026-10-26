O clube brasileiro Bahia condenou o que classificou como "ofensa verbal" que o astro do Santos, Neymar, teria dirigido ao seu jogador Rodrigo Nestor, durante a partida entre as duas equipes realizada no sábado pelo Campeonato Brasileiro.

Neymar, de 34 anos, foi expulso durante a vitória de sua equipe, o Santos, por 1 a 0 no Campeonato Brasileiro, após cobrir a boca com a mão durante uma discussão com Nestor, de acordo com a norma que ficou conhecida como "regra Vinicius Júnior".

Neymar admitiu que errou ao cobrir a boca com a mão, mas negou ter dirigido qualquer comentário a Nestor, acusando o meio-campista de cometer "um dos truques mais sujos do futebol".

O Bahia afirmou, em nota oficial: "O Bahia repudia e condena a ofensa verbal sofrida pelo nosso jogador Nestor durante a partida de sábado diante do Santos. Graças à sua história repleta de conquistas dentro de campo e ao seu compromisso constante com causas sociais fora dele, o Bahia consolidou uma identidade que é motivo de orgulho para seus torcedores e se tornou um modelo a ser seguido no futebol".

E acrescentou: "O respeito ao próximo e o senso de responsabilidade fazem parte desses valores e continuarão enraizados em nossos princípios. E nossos torcedores, conhecidos por sua paixão e sua história, merecem respeito".

Nestor afirmou aos jornalistas após a partida que o que Neymar lhe disse foi "uma atitude que demonstra enorme falta de respeito, seja comigo pessoalmente, seja com a camisa do Bahia".

O Bahia esclareceu que Neymar, maior artilheiro da história da seleção brasileira, deveria oferecer um exemplo melhor para os outros.

A nota prosseguiu: "Entre os milhões de torcedores do Bahia, conhecido pelo apelido de Tricolor, há também muitas crianças que admiram um grande número de jogadores e ídolos e os tomam como exemplo. Por isso, esperamos que as figuras públicas compreendam a responsabilidade que recai sobre suas palavras e o exemplo que dão aos outros".

Por sua vez, Duda Vargão, treinador de goleiros do Bahia, disse que perdeu todo o respeito por Neymar desde o episódio, descrevendo o astro do Santos como "mimado, arrogante e prepotente".

Vargão publicou em sua conta no Instagram, no domingo: "Ontem foi um dia em que perdi todo o meu respeito por um grande jogador, nada além disso. Ninguém me contou o que aconteceu, e não assisti a nenhuma reportagem sobre o episódio, eu vi com os meus próprios olhos! Vi com os meus próprios olhos o quanto o Neymar é mimado, vaidoso e arrogante, e como ele acha que está acima do certo e do errado, enquanto todos ao seu redor o defendem. Ele demonstrou falta de respeito para com Rogério Ceni, treinador do Bahia, Rodrigo Nestor e nossa instituição".