O programa "The Bridge", apresentado por Aurélien Tchouaméni, jogador do Real Madrid e companheiro de Kylian Mbappé, divulgou um pedido de desculpas oficial após a onda de indignação provocada por um vídeo do atacante francês, quando ele brincou a respeito de imagens satíricas que associavam seu rosto ao líder chinês Mao Tsé-tung.

A crise estourou poucas horas depois de Mbappé conquistar o segundo lugar na cerimônia da Bola de Ouro, por uma diferença de poucos votos atrás do inglês Harry Kane, quando um trecho dos bastidores do programa, gravado em abril passado, foi divulgado por meio de sua conta nas redes sociais na segunda-feira.

No vídeo, Mbappé aparece comentando em tom de brincadeira sobre imagens montadas de seu rosto, referindo-se ao que acreditava ser um "ditador chinês", em alusão a Mao Tsé-tung, fundador da República Popular da China.

O vídeo provocou uma ampla onda de críticas na China, o que levou o programa a emitir um pedido de desculpas por meio do recurso de stories em sua conta no Instagram.

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Pedido de desculpas após a exclusão do vídeo

Segundo o que divulgou o site "RMC Sport", o vídeo que desencadeou a crise havia de fato recebido a aprovação da equipe de Mbappé antes de ser publicado.

Ainda assim, a conta do programa o excluiu menos de duas horas após sua publicação, depois que ele começou a circular nas plataformas de redes sociais chinesas.

Mas a exclusão do vídeo não deteve suas repercussões, já que o programa publicou um comunicado de desculpas no qual afirmou: "Lamentamos que este trecho tenha causado descontentamento em pessoas na China e em outros lugares do mundo".

O comunicado acrescentou: "Pedimos desculpas a todos que se sentiram ofendidos, a Kylian, a seus parceiros e às instituições cujas relações com a China e com o povo chinês possam ter sido afetadas".

O capitão da seleção francesa também havia apresentado um pedido de desculpas por sua vez mais cedo nesta manhã, depois que a crise começou a lançar sua sombra sobre suas relações comerciais no mercado chinês.

Prejuízos comerciais e decisão da televisão chinesa

A crise levou três empresas chinesas a encerrar seus contratos com Mbappé, sendo elas a empresa de bebidas "Dongpeng", o grupo de produtos lácteos "Mengniu" e a empresa "Milkground", especializada na fabricação de queijos.

As repercussões não pararam por aí, já que a televisão estatal chinesa CCTV decidiu suspender a transmissão das partidas do Campeonato Espanhol e dos jogos em que Mbappé possa aparecer, além de excluir os anúncios em que o craque francês aparece.