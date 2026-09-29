Entre a tranquilidade espanhola e a ambição marroquina, as atenções se voltam para uma nova batalha em torno de uma das vagas mais importantes da Copa do Mundo de 2030: a partida final. E enquanto a Espanha se movimenta com confiança para manter a decisão em seu território, Marrocos segue pressionando com força para arrancar ganhos maiores do dossiê conjunto, em meio a um novo cenário que pode redesenhar o mapa do torneio.

A Federação Espanhola de Futebol mantém suas articulações para garantir a realização da partida final na Espanha, apoiando-se na posição esportiva e logística do país como protagonista na organização do Mundial de 2030, ao lado de sua parceria com Portugal. A identidade do estádio que receberá a final ainda não está oficialmente definida, permanecendo as cidades de Madri e Barcelona entre as principais opções apresentadas.

Rafael Louzán, presidente da Federação Espanhola de Futebol, afirmou: "A partida final deve ser realizada na Espanha, não há outra opção. Somos uma grande potência e líderes mundiais em tudo, mas a maior alegria será disputar a partida final na Espanha", ressaltando que seu país não vê motivo para duvidar de seu direito de sediar o jogo mais importante do torneio.

Por outro lado, Marrocos não parece disposto a ceder facilmente. Fouzi Lekjaa lidera fortes articulações para reforçar a posição de seu país no dossiê de organização, com uma orientação clara em direção a Casablanca como um dos principais eixos do torneio. Marrocos trabalha na construção de um estádio gigantesco com capacidade para cerca de 115 mil espectadores, num passo que reflete sua ambição de sediar uma das partidas mais importantes do Mundial, e talvez a própria partida final.









Abertura marroquina e final espanhola?

Em meio a essa disputa, surge um cenário que pode representar uma solução intermediária: "realizar a partida de abertura em Marrocos, enquanto a partida final seria disputada na Espanha", segundo informou o jornal espanhol Marca.

Essa proposta poderia dar a Marrocos uma presença de destaque na abertura do torneio, com a Espanha mantendo o confronto mais importante, mas ao mesmo tempo abre questionamentos sobre a forma de participação dos três países da América do Sul, que se juntaram ao dossiê em celebração aos 100 anos da primeira edição da Copa do Mundo.

E enquanto as negociações continuam nos bastidores, a Espanha parece empenhada em resolver a questão da final a seu favor, ao passo que Marrocos segue pressionando para arrancar o maior número possível de ganhos do Mundial de 2030.

Com a aproximação das eleições da Fifa e a complexidade de alguns cálculos dentro da União Europeia, o destino da final da Copa do Mundo de 2030 ainda permanece aberto a mais de uma possibilidade, à espera da palavra final.