Após a desmentida da oferta de Álvarez... uma conspiração catalã coloca o dirigente do Atlético em apuros

Com o crescente interesse na contratação do atacante argentino Julián Álvarez, o diretor esportivo do Atlético de Madrid, Mateo Alemany, recebeu um convite de um dirigente do Barcelona, que, à primeira vista, parece ser apenas um evento social, mas que traz alguns indícios claros.

Alimani recebeu um convite para comparecer ao casamento de Joan Soler, um dos ex-diretores do Barcelona, em uma iniciativa que, na opinião de observadores, vai além de uma simples celebração pessoal e abre as portas para negociações informais entre os dois clubes.

De acordo com o que confirmou o jornal espanhol “Mundo Deportivo”, citando fontes confiáveis dentro do Barcelona, Joan Soler retomará suas funções como diretor do setor de futebol juvenil e membro da comissão esportiva a partir do próximo dia 1º de julho. Antes de seu retorno oficial, ele comemora seu casamento esta semana com a presença de figuras de destaque da diretoria do Barcelona, liderada por Joan Laporta, e da equipe esportiva, comandada por Deco.

Entre os convidados de destaque está Mateu Alemany, que ocupou o cargo de diretor esportivo do Barcelona anteriormente (2021-2023) e mantém uma amizade próxima com Soler. Sua presença ocorre em um momento extremamente delicado, já que Álvarez é a principal prioridade para reforçar o ataque após a saída de Robert Lewandowski, especialmente com a exclusão da contratação de Anthony Gordon como única solução.

Um clima de alegria domina a cerimônia, mas a incerteza paira sobre o possível encontro entre Alemany, Laporta e Deco, num momento em que as negociações entre os dois clubes vivem um clima de tensão em torno da transferência do jogador argentino de 26 anos. Alvarez deseja se transferir para o Barcelona, enquanto seu contrato com o Atlético se estende até 2030, com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros.

Por sua vez, Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências na Europa, revelou que o Barcelona apresentou uma oferta oficial inicial no valor de 100 milhões de euros por e-mail. Apesar do Atlético de Madrid ter negado repetidamente ter recebido a oferta e a ter descrito como uma “mentira”, fontes internas do Barcelona confirmam sua existência, o que abre as portas para a possibilidade de discutir o negócio cara a cara durante o evento social.

Parece que o Barcelona está tentando aproveitar os laços pessoais e sociais para facilitar uma transferência complicada, enquanto o Atlético busca obter o maior valor financeiro possível. Será que as comemorações do casamento se transformarão em uma plataforma para concretizar o “negócio do século” neste verão? A resposta pode surgir nos próximos dias.