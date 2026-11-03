O jornalista francês Daniel Riolo saiu em firme defesa do astro francês Kylian Mbappé, elogiando sua força mental e sua capacidade de superar uma semana extremamente difícil com o Real Madrid, após a ampla polêmica que ele provocou na China por causa de uma imagem satírica publicada pelo atacante, que continha uma piada sobre o líder chinês Mao Tsé-Tung, além das reações que se seguiram ao fato de ele não ter conquistado a Bola de Ouro.

Riolo elogiou a força mental demonstrada por Mbappé ao lidar com essa crise, durante sua participação no programa "L'After Foot" na rádio francesa "RMC", afirmando: "É preciso, sem dúvida, dar destaque a essa história totalmente absurda que surgiu logo após a cerimônia da Bola de Ouro. Mbappé demonstra uma força mental muito acima do normal. Superar algo assim não foi nada simples, pois teve dimensões políticas e diplomáticas, e uma carga enorme foi colocada sobre seus ombros. E então, poucos dias depois, ele apresenta uma atuação como a de ontem, mesmo que diante de uma equipe modesta, o que confirma que estamos diante de uma personalidade realmente forte".

Riolo destacou o forte retorno de Mbappé, apesar das pressões que sofreu, depois de marcar um gol nas redes do Racing Santander.

Mas o jornalista francês ressaltou que as pressões sobre Mbappé não vão cessar enquanto o problema real não for resolvido, o qual consiste, segundo ele acredita, na existência de um plano ou conspiração que tem como alvo o atacante do Real Madrid.

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E disse a esse respeito: "Nós já sabíamos disso, mas uma história como essa... ele nunca tinha passado por nada parecido. O que aconteceu na Suécia foi grave, pois ele foi acusado de estupro, antes que a promotoria concluísse, após uma investigação que durou dois meses, que não havia ato criminoso. Mas vocês percebem o que está acontecendo? Costuma-se dizer que tudo o que cerca Mbappé é irracional, mas essa história chega perto dos limites do extremo, é algo insano".

E Riolo acrescentou, ressaltando sua perplexidade com a dimensão das reações contra o jogador: "Que todas essas acusações sejam lançadas sobre Mbappé com base em um vídeo que remonta a meses atrás, e que depois venha a reação violenta da China, decidindo simplesmente não transmitir as partidas, isso é algo completamente irracional. O que aconteceu na Suécia também foi irracional, e até hoje não sabemos absolutamente nada sobre aquele caso. O que quero dizer é que não levou a nenhum resultado. Vocês viram no que deu? Ainda há pessoas que acreditam que não existe alguma conspiração para derrubá-lo?".

E prosseguiu, questionando: "Vocês realmente acham que falar em conspiração é apenas uma teoria? O vídeo que apareceu depois de três meses, e o que aconteceu na Suécia... há muitas coincidências, de verdade".