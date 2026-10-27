Javier Tebas, presidente da LaLiga, enviou um pedido de desculpas ao povo chinês em nome da liga, no contexto das polêmicas declarações de Kylian Mbappé a respeito de uma imagem que ridicularizava o líder chinês.
Tebas lamentou o descontentamento e a ofensa provocados pelas palavras do jogador, destacando que a liga está trabalhando com seus parceiros na China para superar a crise.
Tebas disse, em uma mensagem publicada por meio de sua conta na plataforma X: "Estamos cientes do dano causado por este episódio e gostaria, em nome da LaLiga, de apresentar nosso sincero pedido de desculpas ao povo chinês".
Tebas chamou a atenção para as repercussões que este caso pode acarretar para o futebol espanhol como um todo, explicando: "Não podemos permitir que uma atitude individual manche esta relação ou prejudique mais de 20 clubes que participam de nossas competições profissionais, além de milhões de torcedores chineses".
O presidente da LaLiga relembrou os laços que a liga trabalhou para construir com o país asiático ao longo de muitos anos, explicando que esta relação foi fundada no respeito, na confiança e na cooperação com as autoridades chinesas, as instituições esportivas e as empresas de transmissão televisiva, além dos milhões de seguidores do futebol espanhol.
Contatos com os parceiros chineses
Tebas afirmou que a LaLiga já começou a adotar medidas para lidar com a situação, sem revelar a natureza dessas medidas em sua mensagem, dizendo: "Estamos adotando as providências ao nosso alcance e trabalhando diretamente com nossos parceiros e as partes interessadas na China para superar esta crise".
A mensagem também incluiu uma afirmação explícita sobre a solidez dos laços com a China, seu povo e suas instituições, com Tebas dizendo: "Nosso compromisso com a China, seu povo e suas instituições é firme. E não se pode permitir que um caso individual prejudique uma relação construída ao longo de muitos anos".