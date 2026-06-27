Após a crise da exclusão... Tony revela os bastidores de sua reunião decisiva com Tuchel

O atacante inglês Ivan Toney, que joga pelo Al-Ahli da Arábia Saudita, revelou os bastidores da reunião para “esclarecer as coisas” que teve com o alemão Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, afirmando que o desentendimento anterior entre eles não passou de um “mal-entendido” resultante da falta de conhecimento mútuo sobre a personalidade um do outro, isso antes do esperado confronto dos “Três Leões” contra o Panamá, na última partida da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Os sonhos de Tony de disputar a Copa do Mundo pareciam ter se esvaído logicamente após sua participação de apenas dois minutos no treinamento da seleção em junho do ano passado, antes de Tuchel descartá-lo completamente, para então voltar e surpreender a todos com sua convocação para a lista final da Copa do Mundo.

O técnico alemão já havia expressado anteriormente sua decepção com o “nível de comprometimento” de Tony, mas tomou a iniciativa de entrar em contato com o atacante do Al-Ahly antes do torneio para esclarecer as coisas; Tony comentou sobre isso, segundo o site “ESPN”: “A situação não exigia desculpas de nenhuma das partes; o que aconteceu foi que Tuchel não me conhecia como pessoa. Conversamos a fundo para que cada um entendesse a mentalidade do outro, e agora ele começou a ver meu verdadeiro eu, e espero que esteja feliz com a minha presença aqui”.

Tuchel havia descrito o papel de Tony na atual seleção como semelhante ao de um membro de uma “equipe de operações especiais”, já que se espera que ele faça a diferença nos minutos finais das partidas, em vez de ser titular, o que a mídia interpretou como se a convocação do jogador de 30 anos tivesse ocorrido especificamente para os pênaltis; ao que Tony respondeu dizendo: “Gostaria de acreditar que ofereço à seleção mais do que apenas cobrar pênaltis, mas se meu papel for entrar por um minuto para cobrar um pênalti, nunca recusaria isso. Estou aqui para servir ao grupo.”

Tony se recusou a revelar se vai cobrar seu famoso pênalti “sem olhar para o gol” — com o qual impressionou a todos na Euro 2024 contra a Suíça — e limitou-se a dizer, rindo: “Não posso compartilhar esse segredo agora!”.

Embora Tuchel ainda não tenha contado com a participação de Tony até o momento — mesmo quando a seleção inglesa buscava um gol na última partida contra Gana, que terminou em empate sem gols em Boston —, o atacante parece aceitar sua posição na hierarquia dos atacantes, explicando: “O técnico conversou comigo desde o início e definiu meu papel com toda clareza, o que é muito melhor do que entrar em um torneio sem saber qual é o seu lugar. Quando o técnico diz: ‘Quero você na lista por causa de determinadas qualidades’, a decisão fica nas mãos do jogador, e, para mim, aceitar esse papel foi algo indiscutível.”