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FBL-ESP-LIGA-VALENCIA-REAL MADRIDAFP
Traduzido por

Após a confusão no túnel, estrela "sábia" do Real Madrid rouba a cena na noite quente de Mestalla

Valencia x Real Madrid
Valencia
Real Madrid
La Liga
I. Konate
Espanha
França

O Real Madrid venceu por 3 a 0

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O astro do Real Madrid recebeu elogios da torcida do clube merengue e dos torcedores do Valencia, após sua atuação na partida de ontem, no estádio de Mestalla, vencida pelo Real Madrid por 3 a 0 na La Liga.

O site "tribuna" noticiou, citando o jornalista Rudra, a intervenção do zagueiro francês Ibrahima Konaté durante a confusão que ocorreu entre os dois tempos, e que despertou a admiração dos observadores de ambos os times por sua conduta em uma situação de tensão.

O confronto começou depois que dirigentes do Valencia protestaram contra a falta marcada contra Pablo Mavio, que antecedeu o gol de abertura de Federico Valverde.

O diretor esportivo do Valencia, Braulio Vázquez, confrontou os responsáveis pela partida antes que vários jogadores do Real Madrid interviessem, incluindo Jude Bellingham, Antonio Rüdiger e Éder Militão.

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Os agentes de segurança acabaram tendo que intervir, e também surgiram acusações de que Rüdiger teria agredido um dos seguranças durante o incidente, embora o relatório oficial do árbitro não tenha documentado os confrontos envolvendo os jogadores.

Konaté chegou ao Real Madrid vindo do Liverpool após o término de seu contrato no fim da temporada passada, e rapidamente se firmou como peça fundamental sob o comando de José Mourinho.

O jogador francês formou uma excelente parceria defensiva com Dean Huijsen, o que levou os experientes zagueiros Rüdiger e Militão para fora do time titular.

 

 

 

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