John Stones tornou-se jogador livre após a sua participação destacada com a seleção inglesa no Mundial, o que despertou o interesse dos clubes Chelsea e Arsenal na sua procura por reforçar as respetivas linhas defensivas durante o atual período de transferências.

Stones é uma das opções fortemente colocadas sobre a mesa da direção do Chelsea, o que poderá colocar os blues num novo confronto direto com o Arsenal para garantir uma única contratação. A disponibilidade do jogador para uma transferência gratuita surgiu após o fim do seu contrato com o Manchester City e, apesar das suas poucas participações na temporada passada, as suas ações valorizaram-se de forma notável após a sua forte prestação com a seleção da Inglaterra no Mundial.

O jogador de 32 anos possui uma vasta experiência na Premier League, acumulada ao longo de uma década repleta de títulos em Manchester, o que o tornou alvo das atenções de vários clubes ingleses e europeus.

Notícias reveladas durante o fim de semana davam conta do desejo do Arsenal de contratar Stones, em meio a receios pela ausência do defesa da equipa William Saliba por um período que pode chegar aos cinco meses, devido a uma lesão nas costas sofrida durante o Mundial. Por outro lado, o jornal britânico "Mirror" referiu que o Chelsea também ambiciona contratar o jogador, para satisfazer o desejo da direção de reforçar o plantel com elementos prontos e que possuam experiência direta.

O Chelsea procura contratar dois novos defesas neste verão, dependendo da movimentação de saídas da equipa, e está atualmente em conversações com o Crystal Palace acerca do defesa Maxence Lacroix. Contudo, o valor do negócio pelo defesa francês de 26 anos pode chegar aos 55 milhões de libras esterlinas, uma cifra que ultrapassa a avaliação financeira feita pela direção do Chelsea ao jogador.

Caso os dois emblemas de Londres entrem numa disputa oficial para fechar a contratação de Stones nas próximas semanas, o defesa inglês será a segunda estrela da seleção da Inglaterra pela qual os dois clubes competem neste verão, depois de Morgan Rogers.

O Arsenal e o Chelsea haviam demonstrado um longo interesse na estrela do Aston Villa, cuja transferência era esperada a troco de uma quantia avultada. Apesar de o Arsenal ter sido o principal candidato a fechar o negócio ao longo das últimas semanas, o Chelsea conseguiu vencer a corrida ao chegar a um acordo com o Aston Villa por um negócio no valor de 117 milhões de libras esterlinas.

Os relatos indicam que o Arsenal avaliou Rogers em cerca de 80 milhões de libras esterlinas, com a possibilidade de elevar a proposta até aos 100 milhões de libras esterlinas para contratar o jogador que marcou 14 golos e forneceu 12 assistências em 55 jogos nas diversas competições da temporada passada. Contudo, o aumento das exigências do Aston Villa, na sequência da transferência de Elliot Anderson para o Manchester City por 116 milhões de libras esterlinas, levou o Chelsea a satisfazer o preço pedido e a fechar aquele que pode ser o maior negócio do mercado de transferências de verão.