Pedro Porro, lateral do Tottenham Hotspur, virou candidato a deixar a Premier League, já que pensa seriamente em retornar ao futebol espanhol, situação que o coloca na mira do Barcelona, que acompanha o cenário do lateral internacional espanhol para uma possível investida visando contratá-lo na próxima janela de transferências.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Pedro Porro, atualmente no Tottenham, está cada vez mais convencido de que sua trajetória na Premier League se aproxima do fim, apesar de ter contrato com o clube londrino até junho de 2031, pois não vê mais seu futuro a longo prazo dentro do projeto dos Spurs e estuda seriamente a possibilidade de voltar aos gramados espanhóis, algo que o Barcelona acompanha com grande interesse.

O clube catalão vem monitorando há algum tempo a evolução de Pedro Porro, de 27 anos, que reúne diversas características procuradas por Hansi Flick para reforçar o setor defensivo, já que se destaca pela capacidade ofensiva, pela velocidade e pela experiência internacional, além da facilidade para se projetar e participar das jogadas de ataque, o que o torna uma opção interessante para a posição de lateral-direito.

Mas qualquer movimentação por parte do Barcelona seguirá vinculada à situação do seu atual plantel, pois a direção esportiva comandada por Deco não pensa, neste momento, em investir valores elevados para reforçar as duas posições de lateral sem que isso seja precedido pela saída de um dos jogadores. Nesse contexto, aparecem os nomes de Jules Koundé e Alejandro Balde.

A possível saída de Jules Koundé pode abrir diretamente a vaga na lateral direita, tornando Pedro Porro uma opção especialmente atraente.

Já a saída de Balde poderia gerar os recursos financeiros necessários para concretizar uma negociação desse tipo, mas obrigaria o clube a reorganizar suas posições defensivas.

O principal obstáculo para o Barcelona continua sendo o Tottenham, que renovou recentemente o contrato do internacional espanhol até 2031 e não enfrenta nenhuma necessidade contratual de se desfazer de um dos seus principais jogadores.

Por isso, qualquer eventual negociação exigirá o pagamento de uma quantia elevada, enquanto o desejo do jogador pode ter papel decisivo na definição do destino da operação.

De acordo com informações divulgadas nos últimos dias tanto na Espanha quanto na Inglaterra, Pedro Porro estuda seriamente mudar de ares e partir para uma nova experiência.

O Barcelona segue acompanhando sua situação, apesar de ainda não haver proposta oficial, já que o futuro do jogador pode depender das movimentações que acontecerão em Londres, além das decisões que o clube catalão tomará em relação aos seus dois laterais atuais.

O Barcelona também coloca Iván Fresneda, do Sporting de Lisboa, entre as opções consideradas para reforçar as laterais.



