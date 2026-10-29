Após a agressão a Camavinga, Barcelona emite comunicado oficial

O Barcelona decidiu fechar temporariamente a arquibancada da torcida "Gol 1957" durante o confronto contra o Deportivo Alavés, marcado para este sábado, em razão de uma série de infrações disciplinares, com destaque para a agressão a Eduardo Camavinga durante a comemoração dos jogadores do Real Madrid pelo segundo gol no Clássico.

A decisão veio após a partida, que terminou com a vitória do Real Madrid por 2 a 1, depois que os minutos finais testemunharam Camavinga ser atingido por um mastro de bandeira por parte de um torcedor, ao mesmo tempo em que alguns objetos eram arremessados das arquibancadas, o que gerou ampla polêmica sobre o comportamento da torcida dentro do estádio Camp Nou.

A agressão a Camavinga acende a crise

Os minutos finais do Clássico testemunharam o episódio da agressão a Camavinga, durante a comemoração dos jogadores do Real Madrid pelo segundo gol marcado por Kylian Mbappé, transformando o incidente em um dos principais casos que perseguiram o Barcelona após a partida.

A polícia conseguiu identificar o torcedor envolvido na agressão, com o auxílio das câmeras de monitoramento do estádio e em colaboração com os órgãos de segurança do clube, depois que a LaLiga apresentou uma denúncia sobre o ocorrido.

Segundo relatos da imprensa espanhola, o torcedor pode sofrer a imposição de uma multa que pode chegar a 60 mil euros, além de possíveis punições relacionadas à proibição de entrar em instalações esportivas.

Comunicado oficial do Barcelona

O Barcelona anunciou sua decisão por meio de um comunicado oficial publicado em seu site, no qual esclareceu que a suspensão da atividade da arquibancada "Gol 1957" durante a partida contra o Alavés veio como resultado de uma série de medidas disciplinares abertas contra o clube e alguns de seus membros, por condutas que contrariam os valores esportivos.

O comunicado dizia:

"O Barcelona decidiu suspender a atividade da arquibancada Gol 1957, conhecida como arquibancada de torcida, durante a próxima partida do Campeonato diante do Alavés.

Esta decisão vem em resposta a uma série de medidas disciplinares abertas contra o clube e alguns de seus membros, em razão de condutas que contrariam os valores esportivos. Esses comportamentos expõem o clube a sanções financeiras e ao risco de fechamento do estádio, além de prejudicarem sua imagem.

O clube se reunirá com representantes dos grupos que compõem a arquibancada Gol 1957 para discutir a situação e definir os compromissos necessários para manter uma torcida apaixonada e respeitosa, que contribua para o apoio à equipe sem colocar em risco o patrimônio do Barcelona ou sua reputação.

O desejo do clube é que a arquibancada Gol 1957 volte a funcionar em plena capacidade durante a partida contra o Aston Villa, desde que esses diálogos permitam corrigir a situação e garantir o bom andamento das atividades.

A torcida é um elemento importante que o clube deseja preservar, a partir do comprometimento e da responsabilidade compartilhada de todos, em prol do interesse do Barcelona".