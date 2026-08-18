Após 7 anos de altos e baixos, Maguire define seu maior objetivo com o United

Harry Maguire, zagueiro do Manchester United, demonstrou entusiasmo com o que o futuro reserva, à medida que se prepara para disputar sua oitava temporada com o Manchester United, depois de ter vivido diversas oscilações e momentos emocionais dentro do clube; desde os breves saltos de rendimento sob o comando de Ole Gunnar Solskjaer, passando pela era irregular de Erik ten Hag, até o período turbulento do português Rúben Amorim.

Apesar de todos os tropeços coletivos e individuais ao longo desses anos, Maguire continua desfrutando de sua importância e presença dentro do elenco. Em entrevista à "Sky Sports", Maguire afirmou: "Jogar por este clube foi como um sonho de infância, então estar aqui para disputar minha oitava temporada é algo que me deixa muito orgulhoso. Não se trata de mim pessoalmente, mas do meu desejo, nesta etapa da minha carreira, de fazer parte de uma equipe vencedora que conquiste títulos, e este é o objetivo que todos buscamos nesta temporada, pois queremos competir até o último suspiro em todas as competições".

Com poucos dias para o início da temporada (2026-2027), a pergunta que permanece é sobre a capacidade do United de disputar o título em uma liga que passa por grandes transformações. Sobre isso, o zagueiro inglês comentou: "Queremos melhorar nosso desempenho em comparação com a temporada passada. Todos almejam vencer a Premier League, e é isso que buscamos e o que um clube deste tamanho exige. Temos total confiança em nossa capacidade de competir e derrotar qualquer adversário quando estamos em nosso dia, e esperamos uma temporada muito emocionante".

O clima geral da equipe durante seu período de preparação em Dublin revelou proximidade e laços estreitos entre os jogadores; enquanto o mérito de reorganizar a cultura do vestiário se deve à fase de Amorim, a equipe colhe atualmente os frutos dessa disciplina, após um período bem-sucedido de seis meses sob o comando do treinador Michael Carrick. Maguire ressaltou que o elenco atual é um dos grupos mais unidos com os quais trabalhou durante todo o seu tempo no clube, apontando que passar o tempo juntos e conquistar vitórias proporcionam à equipe uma coesão maior.

O tom da conversa reflete uma determinação clara em Maguire, seja pelo desejo de aproveitar os últimos anos de sua carreira ou pela sensação de que a equipe está próxima dos pódios de premiação. Ainda assim, permanece a necessidade do clube de reforçar seu elenco no mercado de transferências; especialmente diante da carência na posição de lateral-esquerdo e no meio-campo após as lesões de Mason Mount e Manuel Ugarte. Sobre isso, Maguire afirmou: "Cheguei a uma idade que permite ao clube trazer quantos jogadores mais recentes e melhores desejarem. Tudo o que quero é conquistar títulos e ser ganancioso em vencê-los, e estou confiante de que a diretoria trabalha duro para contratar os elementos adequados para reforçar o elenco".

O papel de Maguire deixou de se limitar ao desempenho dentro de campo desde sua chegada em 2019 por 80 milhões de libras esterlinas; embora seja fundamental na linha defensiva de Carrick aos 33 anos, passou a exercer o papel de orientador da geração ascendente que se prepara para sucedê-lo. Nomes como Ayden Heaven e Leny Yoro são cartas promissoras que demonstraram grande potencial ao longo dos últimos 18 meses, ao lado do jovem Dan Armer (18 anos), a quem a torcida apelidou de "pequeno Maguire" nas redes sociais.

Sobre seu papel de liderança e a orientação desses jovens, Maguire encerrou sua fala dizendo: "Este papel vem de forma natural para mim, e desejo a eles uma carreira incrível. Minha esperança é ver Leny, Ayden e Dan dividindo a liderança da linha defensiva da equipe dentro de cinco ou seis anos. Eles possuem os requisitos necessários e, apesar da pouca idade, estão aprendendo sob pressão e análise constante, e espero que se tornem a dupla titular na defesa deste clube e a mais forte do mundo do futebol no futuro".