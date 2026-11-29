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O nigeriano Ademola Lookman, astro do Atlético de Madrid, entrou na mira da Roma para a janela de transferências de inverno, em janeiro.

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Segundo o jornal Corriere dello Sport, Lookman está perto de deixar o Atlético de Madrid por causa das poucas oportunidades recentes.

A Roma precisa de um jogador como Lookman, capaz de arrancar com a bola, com grande faro de gol, boa capacidade de associação com os companheiros e enorme vigor físico.

Há 500 dias, mais precisamente no início da primeira janela de transferências de Gian Piero Gasperini na Roma, o treinador pediu a contratação de um jogador com as características de Ademola Lookman, que foi um dos principais nomes responsáveis pelo salto de qualidade da Atalanta no cenário europeu.

Agora, o mercado oferece à Roma uma oportunidade tentadora de contratar o próprio Ademola Lookman, em vez de se contentar com jogadores que tentam reproduzir suas características, ainda que alguns deles tenham qualidades convincentes.

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Lookman não vem rendendo o esperado no Atlético de Madrid: marcou apenas dois gols em 15 partidas e não é titular desde meados de setembro.

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Também por isso, o clube espanhol está aberto à saída de Lookman e fixou o valor de seu passe em cerca de 40 milhões de euros, com a possibilidade de reduzi-lo a até 35 milhões, no máximo.

Esse valor não representa um obstáculo intransponível para as finanças da Roma, embora os dirigentes do clube da capital, naturalmente, prefiram negociar um empréstimo do jogador com cláusula de opção de compra.

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O negócio pode ser parecido com a operação que a Roma fechou em janeiro de 2026 para contratar Donyell Malen junto ao Aston Villa, num modelo baseado primeiro no empréstimo do jogador e, depois, na decisão sobre a compra.

Ainda há, no entanto, desavenças antigas a serem superadas entre Ademola Lookman, Gasperini e D'Amico, o que pode ser uma das questões a resolver antes de o negócio avançar.