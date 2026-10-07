A cantora Shakira e Gerard Piqué voltaram a se encontrar diante da Justiça, quatro anos depois da separação.

O ex-casal compareceu a um tribunal da cidade de Barcelona para discutir o cronograma de visitas aos filhos, Milan e Sasha, após vários dias de negociações que não resultaram em um novo acordo.

O jornal "Marca" afirmou que os trâmites legais foram encerrados e que a situação agora aguarda a decisão judicial. Enquanto isso, pessoas próximas a Gerard Piqué apresentaram sua versão sobre a disputa e detalharam os pontos do acordo firmado em 2022, após meses de negociações que se seguiram ao anúncio da separação.

O que Shakira deseja mudar?

A nova disputa diz respeito às viagens de Milan e Sasha entre Miami e Barcelona, já que os meninos vivem com a mãe em Miami desde 2023, enquanto Piqué reside em Barcelona.

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Segundo os representantes de Shakira, a cantora pretende alterar um dos pontos do acordo de guarda para impedir que os filhos viajem através do Oceano Atlântico durante períodos de folga curtos.

A artista afirma que seu objetivo não é reduzir o tempo que as crianças passam com o pai, mas sim dividir o esforço da viagem entre os pais, em vez de recair somente sobre os filhos.

Sua proposta inclui que Piqué viaje a Miami durante os períodos de descanso curtos para passar algum tempo com os filhos lá, poupando-os do desgaste de viagens de longa distância por períodos curtos e dos transtornos de sono que isso provoca.

Os representantes da cantora acreditam que essa mudança preservaria melhor a saúde psicológica, física e acadêmica de Milan e Sasha, e lhes permitiria manter a rotina habitual de vida.

Detalhes do acordo de 2022

Fontes próximas ao ex-jogador de futebol explicaram ao jornal espanhol "La Vanguardia" sua interpretação do acordo firmado em 2022 e as implicações do pedido feito agora por Shakira.

De acordo com essas fontes, as viagens das crianças a Barcelona durante algumas férias faziam parte do acordo que permitiu à cantora mudar-se com elas para Miami.

Pessoas próximas a Piqué disseram ao jornal: "O acordo estabelecia que, durante os períodos de férias do calendário escolar americano, que duram cerca de uma semana cada, Milan e Sasha ficariam em Barcelona com a família do pai: os tios, as tias e os avós, indo à casa de Bulevar... Em contrapartida, o pai concordou com a mudança deles para Miami com a mãe".

As mesmas fontes indicam que o acordo foi fruto de longas negociações, coroadas por uma reunião que durou cerca de 12 horas na antiga casa da família. O acordo permitiu que as crianças se mudassem para os Estados Unidos com a mãe, enquanto Piqué manteve amplos direitos de visita.

Segundo fontes próximas ao ex-jogador de futebol, o acordo previa que Piqué viajasse a Miami mensalmente para passar nove dias com os filhos. As fontes acrescentaram: "Ele sempre cumpre a promessa".

Milan e Sasha também viajavam a Barcelona durante alguns feriados oficiais para passar algum tempo com o pai e a família dele.

As datas propostas incluíam os feriados de Ação de Graças e as férias de primavera, no fim de março, nas escolas americanas, para que as crianças pudessem viajar à Espanha sem perder aulas ou atividades.

O acordo também estabelecia a divisão de metade das férias de verão e de Natal entre os pais. E é justamente esse arranjo que Shakira pretende mudar agora.

O acordo de separação entre Shakira e Piqué

O acordo de separação foi homologado diante de um juiz em Barcelona em dezembro de 2022, após negociações que se estenderam por vários meses em seguida ao anúncio da separação, em junho do mesmo ano.

Fontes próximas a Piqué acreditam que a proposta de Shakira afeta diretamente um ponto do acordo que prevê as viagens das crianças a Barcelona durante períodos específicos do ano letivo.

As fontes próximas ao ex-jogador de futebol concluíram afirmando: "Ela quer que seja sempre ele quem viaje; tudo gira em torno disso".