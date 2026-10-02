Zinédine Zidane voltou ao local que testemunhou um dos seus mais marcantes começos com a camisa da seleção francesa, mas desta vez ele não vestia a camisa dentro de campo, e sim surgiu de uma posição completamente diferente, depois de comandar a França em uma noite repleta de lembranças e simbolismo para a lenda francesa.

A seleção francesa enfrentou a sua congênere italiana na noite desta sexta-feira, no Stade de France, pela terceira rodada da Liga das Nações da Europa, em uma partida que carregou importância especial para Zidane, por ser a primeira que ele disputa no gramado do estádio nacional francês desde que assumiu a tarefa de treinar a seleção do seu país.

Zidane recebeu uma calorosa recepção da torcida francesa antes do início do confronto, depois que uma onda de entusiasmo tomou conta do Stade de France no momento em que o locutor interno anunciou o nome do treinador, fazendo com que os gritos e os aplausos ecoassem de diversos pontos das arquibancadas, em uma cena que retratou o prestígio de Zizou junto à torcida francesa.

A torcida não se limitou aos aplausos, pois surgiu uma grande faixa comemorativa em homenagem a Zidane, que trazia a mensagem "Zizou, bem-vindo ao lar", uma faixa artística feita pelo grupo francês "Irrésistibles", conferindo ao retorno da lenda do futebol francês ao Stade de France um caráter festivo especial.

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O confronto também carrega uma lembrança inesquecível na trajetória de Zidane, pois coincide com a passagem de 28 anos desde que ele marcou o seu primeiro gol internacional com a camisa da seleção francesa no mesmo estádio, em um dos momentos que inauguraram a sua trajetória histórica com a França e abriram o caminho para anos repletos de conquistas.

E enquanto Zidane viveu uma noite diferente no Stade de France a partir do banco de treinador, a torcida trouxe de volta à tona as lembranças do jogador que construiu uma história excepcional com a seleção, tornando a sua calorosa recepção uma mensagem clara sobre a continuidade do seu prestígio na memória dos franceses, 28 anos depois do momento em que marcou o seu primeiro gol internacional no gramado do mesmo estádio.