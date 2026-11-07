Após 180 dias de ausência, Militão volta com força aos planos de Mourinho

O Éder Militão recuperou seu lugar no time titular do Real Madrid, após uma ausência que durou 180 dias por causa de lesão, disputando a partida inteira na vitória do time merengue sobre o AEK Atenas pelo placar de 3 a 2, depois de reverter a desvantagem em triunfo, pela Liga dos Campeões da Europa.

Segundo o jornal espanhol "As", Militão atuou por apenas 5 minutos ao longo dos últimos 180 dias, mais especificamente na partida contra o Sevilla, quando o técnico José Mourinho o colocou na posição de lateral-direito, depois de o resultado do jogo já estar decidido.

Aquilo foi apenas uma aparição simbólica do zagueiro brasileiro, mas sua participação diante do AEK Atenas teve um caráter completamente diferente, pois marcou seu verdadeiro retorno aos gramados, com toda a importância que esse regresso carrega.

A lesão de Militão remonta a 21 de abril, durante o confronto contra o Alavés no estádio Santiago Bernabéu, quando sentiu fortes dores ao tentar chutar a bola e caiu ao chão, poucos minutos antes do fim do primeiro tempo, não conseguindo o zagueiro brasileiro prosseguir em campo nem sequer apoiar o pé.

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Os exames médicos revelaram que ele sofrera uma lesão grave, que consistiu em uma ruptura do tendão proximal do músculo bíceps femoral da perna esquerda, o que exigiu sua viagem à Finlândia para ser submetido a uma cirurgia.

Militão ficou ausente das partidas oficiais por 6 meses e meio, limitando-se a figurar na lista do time em 3 jogos consecutivos sem atuar, antes de voltar diretamente ao time titular diante do AEK Atenas.

Em entrevista à rede brasileira "TNT Sports", após a partida, Militão falou sobre a importância do período de recuperação após a sequência de lesões que sofreu, além de ter elogiado o papel do técnico José Mourinho em sua condução no início da temporada.

Disse o zagueiro brasileiro: "Estou feliz por voltar e por poder jogar e ajudar meus companheiros. Foi um período em que tive de cuidar muito de mim mesmo. Eu voltava a cada vez e participava das partidas, mas uma nova lesão acabava aparecendo de novo. O treinador é uma pessoa que se preocupa muito com os jogadores, e por isso acredito que este foi o momento certo para voltar. Me preparei muito, o treinador conversava comigo o tempo todo, e hoje consegui disputar os 90 minutos".

E acrescentou, elogiando o técnico português: "É um treinador excelente, e uma pessoa que nos acompanha constantemente em nosso dia a dia. Além disso, ele nos ouve muito e troca muitas ideias conosco. É uma pessoa excepcional".

Militão disputou duas partidas até agora sob o comando do técnico português na atual temporada.