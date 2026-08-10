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Após 11 anos: Mourinho justifica os insultos que dirigiu à médica do Chelsea

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Recusou-se a pedir desculpas a ela

José Mourinho falou sobre sua célebre polêmica com a Dra. Eva Carneiro, durante uma das partidas do Chelsea em 2015.

As declarações do ex-treinador do Chelsea sobre o episódio vieram em sua nova série documental de três partes na Netflix, intitulada "Mourinho", sendo a primeira vez que ele o faz desde o acordo firmado com a ex-médica do clube em 2016.

Durante uma partida da Premier League contra o Swansea City no início da temporada 2015-2016, Mourinho explodiu de raiva quando Carneiro e o fisioterapeuta Jon Fearn entraram no gramado para atender Eden Hazard, que havia caído contundido.

A Dra. Carneiro alegou que Mourinho praticou discriminação de gênero contra ela durante seu ataque verbal, chamando-a de "filha da puta" em sua língua materna, o português.

Em 2015, Mourinho a descreveu como "impulsiva e ingênua" em sua primeira reação pública à decisão dela de atender Hazard.

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Ela foi então afastada do time principal e deixou o clube apenas um mês depois.

Mourinho e o Chelsea acabaram chegando a um acordo depois que Carneiro entrou com uma ação judicial alegando ter sido discriminada pelo treinador e demitida arbitrariamente pelo clube.

Mourinho se defende

Mas, 11 anos depois, Mourinho acredita que tratou Carneiro da mesma forma que teria tratado um médico homem.

Mourinho disse na série documental: "Para mim, uma médica é igual a um médico homem. Portanto, como sempre, uso meu vocabulário quando não estou feliz".

E prosseguiu: "Há palavras em momentos em que a tensão é altíssima. Normalmente, as pessoas que têm cultura de futebol, genes de futebol e uma bagagem no futebol superam isso em um segundo. Naquele caso, foi diferente".

Imagens de vídeo mostram que o treinador português, que atualmente ocupa o cargo de técnico do Real Madrid, dirigiu uma enxurrada de xingamentos obscenos a Carneiro e Fearn enquanto eles atendiam Hazard.

Ele gritou frases como "sai da minha frente, cara" e "vai se foder, cara".

José Mourinho disse na série documental: "Não sou médico, mas meus olhos sabem quando um jogador está contundido e sabem quando um jogador não está contundido".

E prosseguiu: "Eu sabia que ele não estava contundido, mas os médicos foram ao gramado e, naquele momento, ficamos com apenas nove jogadores".

E explicou: "Hazard foi obrigado a sair e ficaria fora do campo por um breve período, como acontece quando um jogador recebe atendimento médico, o que deixou o Chelsea com nove jogadores após a expulsão de Thibaut Courtois".

John Terry revela a política de Mourinho

John Terry, que foi capitão do Chelsea durante as duas passagens de Mourinho em Stamford Bridge, alegou que era bem conhecido entre os jogadores e a comissão técnica que o treinador não queria que os médicos do time atendessem os jogadores a menos que as contusões parecessem graves.

Ele disse: "Do ponto de vista médico, ele dizia que, a menos que o caso fosse muito grave, os médicos do time não interviriam. Era isso o que estava combinado entre nós. Os jogadores, a equipe médica, todos aceitaram isso".

E acrescentou: "Foi um momento importante, sem dúvida, e ele foi duramente criticado por causa disso. E o clube sofreu enorme pressão".

O Chelsea apresentou um pedido de desculpas explícito à Dra. Carneiro, mas Mourinho se recusou a se desculpar e sorriu ao deixar o tribunal.

Um acordo foi alcançado em um corredor dos fundos do tribunal, e então o Chelsea emitiu um comunicado no qual afirmou que "lamenta as circunstâncias" que levaram à saída da ex-médica do clube e que "se desculpa sem reservas com ela e sua família pela dor que isso causou".

Os termos do acordo permanecem em vigor e o assunto foi mantido em sigilo, mas, durante a audiência, revelou-se que o Chelsea havia oferecido anteriormente 1,2 milhão de libras esterlinas para silenciar Carneiro.

Mourinho não apresentou nenhum pedido de desculpas após o episódio nem diante do tribunal, e também não houve nenhum sinal de desculpas na série documental.

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