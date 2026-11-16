Apesar dos resultados decepcionantes, Alemanha se recusa a tocar em um fio de cabelo de Klopp

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O início de Jürgen Klopp na seleção alemã não foi ideal em termos de resultados, já que a equipe se encontra na terceira posição do seu grupo antes do confronto decisivo desta segunda-feira contra a Holanda, pela Liga das Nações da Uefa. Ainda assim, o experiente treinador não enfrenta nenhuma tempestade de críticas em seu país. Pelo contrário, conta com um claro apoio da imprensa, graças à sua personalidade e à sua forma de se comunicar, além da aposta em seu novo projeto de reconstrução da seleção alemã.

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Embora a eliminação precoce na Liga das Nações seja uma possibilidade real, o clima na Alemanha não reflete o tamanho da preocupação que se esperaria com a queda nos resultados. As atenções estão mais voltadas para as mudanças que Klopp começou a implementar desde que assumiu o cargo e para sua tentativa de formar um novo grupo capaz de recolocar a Mannschaft em seu devido lugar, segundo o "Foot Mercato".

O treinador alemão decidiu promover mudanças amplas na lista da seleção. Ele convocou 44 jogadores na primeira Data Fifa, antes de reduzir o número para 24 atletas na atual concentração, numa tentativa de conhecer o maior número possível de opções disponíveis e dar aos jovens talentos a oportunidade de mostrar seu valor.

O início não trouxe os resultados esperados. A seleção alemã sofreu uma derrota surpreendente em casa para a Grécia e depois ficou apenas no empate no jogo de volta, o que a deixou atrás na classificação do grupo (terceiro lugar, com 8 pontos). Enquanto isso, o estilo de jogo que Klopp quer implementar, conhecido pela proposta de um futebol ofensivo e intenso, ainda precisa de mais tempo para que suas características apareçam com clareza.

No entanto, há alguns sinais positivos que sustentam o projeto do novo treinador. O principal deles é o brilho de Florian Wirtz com a seleção, de forma notável, além do surgimento de vários rostos novos em bom nível, como os pontas Gruda e Scherhant e o lateral Treu, que se beneficiaram da política de Klopp de ampliar o leque de opções e dar oportunidades aos jovens jogadores.

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Além disso, o treinador não pôde contar com todos os seus titulares na primeira Data Fifa, devido às ausências de jogadores importantes como Kai Havertz e Nico Schlotterbeck, o que dá à comissão técnica algumas justificativas para o fato de o quadro técnico da seleção ainda não estar completo.

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Nesse contexto, Julian Jasch, jornalista do site "Fussball Transfers", falou sobre o apoio que Klopp recebe na Alemanha: "Sinceramente, não vejo nenhum ponto negativo ou nada a criticar em Klopp no momento. Obviamente, ainda é cedo para falar sobre a influência dele no estilo de jogo, mas a comunicação dele é muito melhor que a de Nagelsmann".

O jornalista alemão acrescentou que convocar 44 jogadores nas primeiras partidas foi uma decisão importante para abrir espaço aos jovens talentos, ressaltando que essa política começou a dar frutos, principalmente com Treu e Scherhant, que mostraram sinais positivos em suas aparições pela seleção.

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A admiração da imprensa alemã por Klopp não se limita às suas decisões técnicas. Sua personalidade e sua presença diante dos meios de comunicação também chamam bastante atenção. O ex-treinador do Liverpool se acostumou a encarar as entrevistas coletivas com um estilo que combina franqueza e bom humor, o que o ajudou a conquistar certa confiança entre jornalistas e torcedores, mesmo em meio aos tropeços nos resultados.

A última entrevista coletiva foi um exemplo claro disso. Klopp usou a ironia para aliviar a pressão antes do importante confronto com a Holanda, além de fazer um comentário irônico sobre Gianni Infantino, presidente da Fifa , numa cena que refletiu sua personalidade habitual e sua capacidade de transformar ambientes tensos em momentos de descontração.

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Mas, por trás desse clima descontraído, Klopp parece mais concentrado no trabalho que tem pela frente com a seleção alemã, longe de se preocupar com resultados momentâneos ou comparações precoces. Ele destacou a importância do que a comissão técnica realizou no período recente: "O trabalho que fizemos agora tem prioridade sobre todo o resto".

As declarações chegam antes do teste mais importante de Klopp no início de sua trajetória, quando a seleção alemã enfrentará a Holanda, numa partida de grande peso para as contas do grupo, já que um novo tropeço pode impedir a Mannschaft de se classificar para as quartas de final da Liga das Nações.

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Entre a pressão por resultados e a confiança da imprensa alemã, Klopp tenta ganhar o tempo necessário para colocar suas ideias em prática, apoiado em sua vasta bagagem como treinador e em uma personalidade amplamente admirada em seu país. Mas o confronto com a Holanda será uma oportunidade importante para mostrar que a admiração por sua personalidade pode, aos poucos, se transformar em resultados positivos dentro de campo.