Apesar da dura derrota para o Paris Saint-Germain por 4 a 2 na Liga dos Campeões da Europa, Hansi Flick, técnico do Barcelona, recusou-se a se deixar levar por um clima de pessimismo, mantendo-se otimista e confiante na capacidade de sua equipe de corrigir o rumo, em uma clara mensagem de desafio aos seus críticos, que podem ver na derrota um indício da dificuldade de disputar os títulos nesta temporada.

O treinador alemão enviou uma mensagem marcante sobre a corrida pelos troféus, afirmando que perder um grande confronto no início da temporada não significa o fim das ambições, ao dizer: "Os títulos não são decididos em outubro; a Liga dos Campeões da Europa será decidida em junho".

Flick não ignorou os erros cometidos por seus jogadores diante do time francês, mas, ao mesmo tempo, ressaltou a necessidade de olhar para os aspectos positivos que apareceram durante a partida, em vez de reduzir o desempenho ao resultado final.

O técnico do Barcelona disse na entrevista coletiva após o jogo: "Temos que analisar a partida, mas eu vi coisas muito boas, e outras coisas que precisamos desenvolver. Não quero ser negativo, pois sou otimista. Foi uma boa experiência, e temos que analisar o que podemos melhorar".

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Flick reconheceu que o Barcelona perdeu um pouco do seu equilíbrio nos minutos finais, depois que o placar ficou em 3 a 2, o que deu ao Paris Saint-Germain a oportunidade de explorar os espaços e ampliar a diferença para dois gols.

Os erros defensivos sob a lupa

O treinador alemão sabe que sofrer quatro gols impõe uma revisão do desempenho defensivo, sobretudo no que diz respeito ao posicionamento e às distâncias entre os jogadores, detalhes que podem custar caro à equipe diante dos grandes adversários.

Flick explicou que o Barcelona precisa jogar com mais tranquilidade e melhorar a conexão entre suas linhas, afirmando: "Temos que jogar com calma, nos posicionar melhor e manter a conexão entre os jogadores. Não devemos deixar grandes distâncias entre nós, e precisamos ter mais clareza sobre o que queremos fazer".

Por outro lado, o treinador elogiou o nível de Joan García, que defendeu diversas tentativas perigosas, apesar dos quatro gols que suas redes sofreram, e também destacou que sua equipe criou chances que poderia ter aproveitado melhor.

O Barcelona se prepara para enfrentar o Real Madrid no próximo domingo, no Clássico de La Liga, o que significa que o time é rapidamente cobrado a sacudir os efeitos da derrota para o Paris.