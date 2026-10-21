Apesar da dura derrota por 4 a 2 diante do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da Europa, Hans Flick, técnico do Barcelona, recusou-se a se deixar levar pelo clima de pessimismo, mantendo-se otimista e confiante na capacidade de sua equipe de corrigir o rumo, em uma clara mensagem de desafio aos seus críticos, que podem ver na derrota um sinal da dificuldade de disputar os títulos nesta temporada.









O treinador alemão enviou uma mensagem marcante sobre a corrida pelos títulos, ressaltando que perder um grande confronto no início da temporada não significa o fim das ambições, ao afirmar: "Os títulos não são decididos em outubro, a Liga dos Campeões da Europa será decidida em junho".

Flick não ignorou os erros cometidos por seus jogadores diante da equipe francesa, mas ao mesmo tempo destacou a necessidade de olhar para os aspectos positivos que apareceram ao longo da partida, em vez de reduzir a atuação ao placar final.

O técnico do Barcelona disse na entrevista coletiva após o jogo: "Temos que analisar a partida, mas vi coisas muito boas, e outras coisas que precisamos desenvolver. Não quero ser negativo, sou otimista. Foi uma boa experiência, e precisamos analisar o que podemos melhorar".

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Flick reconheceu que o Barcelona perdeu parte de seu equilíbrio nos minutos finais, depois que o placar ficou em 3 a 2, o que deu ao Paris Saint-Germain a oportunidade de explorar os espaços e ampliar a diferença para dois gols.

Os erros defensivos sob o microscópio

O treinador alemão sabe que sofrer quatro gols impõe uma revisão do desempenho defensivo, especialmente no que diz respeito ao posicionamento e às distâncias entre os jogadores, detalhes que podem custar caro à equipe diante dos grandes adversários.

Flick explicou que o Barcelona precisa jogar com mais tranquilidade e melhorar a conexão entre seus setores, dizendo: "Temos que jogar com tranquilidade, nos posicionar melhor e manter a conexão entre os jogadores. Não devemos deixar grandes distâncias entre nós, e precisamos ser mais claros sobre o que queremos fazer".

Por outro lado, o técnico elogiou o nível de Joan García, que defendeu diversas tentativas perigosas, apesar dos quatro gols que sofreu, e também apontou que sua equipe criou chances que poderia ter aproveitado melhor.

O Barcelona se prepara para enfrentar o Real Madrid, no próximo domingo, no clássico de LaLiga, o que significa que a equipe é rapidamente chamada a tirar os efeitos da derrota diante do Paris.