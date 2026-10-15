Apesar de seu extenso comunicado: irmã de Cristiano Ronaldo reacende a polêmica sobre sua aposentadoria da seleção

Elma Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, reacendeu as dúvidas sobre o futuro do jogador na seleção de Portugal, ao dar a entender que sua trajetória internacional pode ter chegado ao fim, após a saída repentina do craque do período de treinamentos da equipe durante a última data Fifa.

Elma, de 53 anos, falou durante o lançamento de um livro realizado nesta quarta-feira sobre o estado de tristeza vivido por seu irmão mais novo, de 41 anos, em meio à crise que se seguiu à sua saída da concentração da seleção portuguesa.

Irmã de Ronaldo: a permanência dele em Portugal não está garantida

Ronaldo deixou a concentração da seleção depois de permanecer no banco de reservas durante a vitória de Portugal sobre a Noruega por 2 a 1, antes que as divergências entre ele e o técnico Jorge Jesus se intensificassem a respeito da forma como a situação foi conduzida.

Após o episódio, o capitão da seleção portuguesa publicou um comunicado extenso, de quase duas mil palavras, no qual explicou sua posição sobre os acontecimentos e deixou claro seu desejo de voltar a integrar o grupo.

Mas as declarações recentes de sua irmã indicaram que o retorno não é algo definido, e foram feitas durante um evento no qual Jesus também estava presente, numa coincidência notável, dada a natureza da crise.

Elma Aveiro disse, em declarações destacadas pelo jornal britânico "The Sun": "A possibilidade de ele não voltar é maior do que a de voltar. Acho que os dois, Ronaldo e Jesus, estão sofrendo. Foi uma situação que eles viveram, não eu, e eu falo em nome do meu irmão".

E acrescentou: "Acho que as coisas chegaram a um impasse, e vamos ver o que vai acontecer. Não sei, é uma questão muito complicada. Quando somos traídos, torna-se muito difícil voltar a ser como antes".

Elma Aveiro critica o tratamento dado a seu irmão em Portugal

A irmã de Ronaldo manifestou a convicção de que os dirigentes do futebol português deveriam demonstrar maior gratidão pelo que o capitão da seleção entregou ao longo de sua trajetória internacional, lamentando o que descreveu como o esquecimento, por parte da torcida, daquilo que seu irmão conquistou no passado.

Ela afirmou: "Sinto tristeza, porque o povo português, infelizmente, esquece o que já foi conquistado e acredita que as coisas deveriam ser diferentes agora".

E prosseguiu: "Não encontro palavras para dizer, é muito difícil ver meu irmão passar por essa situação. Ele é uma das pessoas que menos merece o que está acontecendo com ele".

As declarações de Elma dão continuidade ao posicionamento da família de Ronaldo diante da crise, depois de sua mãe ter revelado anteriormente que desabou em prantos com a saída repentina do filho da concentração da seleção.

A posição da federação portuguesa e o futuro internacional de Ronaldo

Por sua parte, a Federação Portuguesa de Futebol emitiu um comunicado após a saída de Ronaldo da concentração, no qual confirmou a vigência da suspensão automática aplicada a ele.

Apesar da polêmica em torno de seu futuro internacional, espera-se que o atacante do Al Nassr, da Arábia Saudita, esteja disponível para ser convocado à lista da seleção portuguesa para os jogos do próximo mês de novembro.

A seleção portuguesa havia conquistado duas vitórias na Liga das Nações da Europa, diante da Dinamarca e da Noruega, enquanto Ronaldo foi obrigado a acompanhar as duas partidas de sua casa, num desdobramento que levantou questionamentos sobre sua relação com a comissão técnica e seu futuro na seleção.

O retorno do capitão de Portugal ao grupo segue indefinido, à espera do que o próximo período trará, em meio à afirmação de sua irmã de que superar a crise e restabelecer a relação como era antes não será algo fácil.