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O árbitro Díaz de Mera Escuderos apitou, na noite de domingo, a partida entre Barcelona e Deportivo La Coruña, que terminou com vitória do time catalão por 5 a 1, pela 14ª rodada de LaLiga.

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O site "Archivo VAR", especializado em lances polêmicos de arbitragem, deu nota 5,5, de um máximo de 10, ao árbitro Díaz de Mera Escuderos.

Díaz de Mera Escuderos conduziu a partida com calma e confiança, impondo uma arbitragem coerente e muito confiável do início ao fim.

Díaz de Mera Escuderos vem ganhando cada vez mais força, equilíbrio e estabilidade na primeira divisão espanhola e já ocupa um lugar no grupo intermediário-alto dos árbitros que apresentam os melhores desempenhos.

Foi uma partida muito boa, à qual só faltou não ter errado em um dos lances decisivos.

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O único erro em seus critérios de arbitragem foi o cartão amarelo mostrado a Bill Nsongo, que de forma alguma era merecido.

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A falta poderia ter sido marcada, já que o jogador do Barcelona avançou sobre ele e chegou a se chocar parcialmente com ele, mas não havia necessidade alguma de aplicar o cartão.

Os lances polêmicos

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O árbitro tomou a decisão correta em 3 de quatro lances. No gol do Deportivo La Coruña, alguns pediram falta de Aubameyang em Pau Cubarsí, mas o que houve foi uma disputa legal, sem qualquer infração.

Também não houve pênalti na queda de Lamine Yamal após contato com Yeremay, já que foi o tipo de contato que o atacante sente e cai em seguida. Tampouco houve pênalti no lance de Gordon, após um contato com Altimira ainda mais leve que o anterior, e o próprio Gordon aceitou que a falta não fosse marcada.

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Já o erro claro foi o toque de mão de Aubameyang no fim do primeiro tempo. O lance pode dar a impressão de que o jogador tentou esconder o toque, mas não foi o caso: a bola passou perto dele, e ele levantou o braço para tocá-la. Embora o movimento possa ser instintivo, ele é considerado intencional, sobretudo porque o braço estava relativamente próximo ao corpo.

O Archivo VAR enfatizou: "Foi um pênalti claro que o árbitro não marcou, mas esse erro não lhe tira a nota aceitável, embora tenha lhe custado a solidez e a confiabilidade que marcaram sua atuação durante toda a partida".