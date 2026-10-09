A liga espanhola anunciou a designação do árbitro internacional Jesús Gil Manzano para comandar a partida entre Barcelona e Getafe, marcada para a noite de amanhã, sábado, pela "La Liga", no estádio Spotify Camp Nou, enquanto Daniel Trujillo assumirá a função de árbitro de vídeo (VAR).

De acordo com o jornal "Mundo Deportivo", a designação de Gil Manzano traz uma lembrança desagradável para o técnico alemão Hansi Flick, já que foi o próprio árbitro que lhe mostrou o cartão vermelho durante a última partida que apitou do Barcelona em casa, diante do Girona, que terminou com a vitória da equipe catalã por 2 a 1, há cerca de um ano.

Já Trujillo, que ficará encarregado do VAR na próxima partida, foi o árbitro de vídeo durante o último dérbi de Madri entre Atlético e Real Madrid, que terminou com a vitória dos rojiblancos por 2 a 0.

O relatório considerou que o fato de ele ser novamente incumbido dessa função indica que o comitê técnico de arbitragem não entende que ele cometeu um erro grave naquela partida.

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O dérbi da capital teve lances de arbitragem polêmicos, já que o Real Madrid reclamou após a partida de vários momentos, com destaque para a não expulsão de Cristian Romero e Kang-in Lee, dupla do Atlético.

O comitê de arbitragem reconheceu, na ocasião, o erro do árbitro de campo Ortiz Arias no lance de Kang-in Lee, afirmando que ele merecia a expulsão por sua entrada violenta sobre Fede Valverde, e indicou ainda que o árbitro de vídeo deveria ter intervindo.

Quarta partida de Gil Manzano nesta temporada

A partida entre Barcelona e Getafe será o quarto jogo que Gil Manzano apita no Campeonato Espanhol nesta temporada, além de representar sua primeira aparição em uma partida da equipe catalã na atual temporada.

O árbitro espanhol já apitou 45 jogos do Barcelona na primeira divisão, fazendo da equipe catalã o segundo clube cujas partidas mais comandou, atrás do Real Madrid, do qual apitou 58 jogos.

Nos 45 jogos que apitou do Barcelona, a equipe conquistou 28 vitórias, contra 8 empates e 9 derrotas.

A última derrota do Barcelona sob o comando de Gil Manzano foi diante da Real Sociedad por 2 a 1, em janeiro passado, enquanto a última partida que apitou da equipe em casa remonta à vitória sobre o Girona pelo mesmo placar, há cerca de um ano, justamente o jogo que teve a expulsão de Flick.

Histórico de Barcelona e Getafe com Manzano

Por outro lado, Gil Manzano apitou 19 partidas do Getafe no Campeonato Espanhol, nas quais a equipe conquistou 5 vitórias e 3 empates, contra 11 derrotas.

A última partida do Getafe sob o seu comando foi em dezembro passado, quando perdeu em casa para o Espanyol por 1 a 0.

Gil Manzano já apitou dois confrontos entre Barcelona e Getafe, ambos encerrados com a vitória da equipe catalã por 2 a 0. O primeiro foi na volta das oitavas de final da Copa do Rei da temporada 2013-2014, enquanto o segundo foi disputado em 28 de setembro de 2019, pelo Campeonato Espanhol.