O Barcelona insiste na contratação de Alessandro Bastoni, zagueiro da Inter de Milão, apesar das exigências financeiras que chegam a 70 milhões de euros, das dúvidas sobre sua adequação ao estilo de jogo do técnico Hans Flick e do crescente interesse do Chelsea em contar com o zagueiro italiano.
Reportagens da imprensa revelaram que o Barcelona planeja realizar novas reuniões para discutir a possibilidade de contratar Bastoni, já que o clube catalão segue interessado em sua contratação, apesar dos obstáculos que dificultam a conclusão do negócio.
O zagueiro da Inter de Milão está no topo da lista de interesses do Barcelona há vários anos, e o clube catalão intensificou as tentativas de contratá-lo durante a última janela de transferências de verão, mas recebeu uma recusa categórica do clube italiano.
O contrato de Bastoni com a Inter de Milão vai até junho de 2028 e, embora haja negociações entre as partes para a renovação, elas ainda não resultaram em nenhum acordo e avançam em ritmo muito lento.
Nos últimos dias, surgiram reportagens indicando uma queda no interesse do Barcelona por Bastoni, já que o técnico Hans Flick não estaria convencido de sua capacidade de se adaptar ao esquema de jogo baseado em uma linha defensiva com quatro zagueiros.
No entanto, o jornalista Sacha Tavolieri, correspondente da "Sky Sports", e Matteo Moretto, no canal de Fabrizio Romano no "YouTube" em italiano, confirmaram que o Barcelona continua interessado em contratar o zagueiro italiano e planeja realizar novas reuniões para discutir o negócio.
A Inter de Milão continua pedindo 70 milhões de euros para liberar Bastoni, mesmo com o contrato do jogador se aproximando de seu último ano.
A expectativa é que o diretor esportivo Deco e o técnico Hans Flick discutam a situação nas próximas semanas, antes de tomar a decisão final sobre voltar a tentar a contratação do jogador na próxima temporada.
A última janela de transferências de verão representava o momento mais propício para a saída de Bastoni do San Siro, sobretudo porque ele atravessava uma fase difícil, marcada por uma série de crises e críticas, entre elas o cartão vermelho recebido no duelo contra a Bósnia e Herzegovina, pela repescagem para a Copa do Mundo.
Desde então, porém, o zagueiro italiano recuperou boa parte de seu brilho, depois de conquistar com a Inter de Milão a dobradinha do Campeonato Italiano e da Copa da Itália, além de ter conseguido recuperar parte de sua reputação na seleção de seu país.
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Comecei minha trajetória no jornalismo em 2012 através do jornal egípcio *Al Tahrir*, onde inicialmente me especializei em política local antes de migrar para o jornalismo esportivo a partir de 2014, ainda pelo *Al Tahrir*. Posteriormente, passei a escrever também para os jornais *Al Fariq* e *Al Maqal*.
Depois de me especializar na cobertura do futebol local no Egito, iniciei minha jornada no futebol internacional através do portal *Al Ain Sports* em 2018, por um período de seis meses, antes de realizar o sonho de me juntar à equipe do Kooora, o maior site esportivo do mundo, onde sigo perseguindo minha paixão pelo futebol europeu desde o início do século atual.
Sou apaixonado por assistir futebol mundial desde a Copa do Mundo de 1998, mas minha verdadeira história de amor com o futebol europeu começou ao acompanhar a Liga dos Campeões no início do século atual. Isso me levou a desenvolver uma ligação especial com o futebol italiano, especialmente acompanhando tudo relacionado ao AC Milan, clube pelo qual decidi torcer sem qualquer hesitação desde o primeiro jogo que assisti. Apesar de, na infância, ter admirado por períodos clubes como Arsenal, Barcelona e Manchester United, o *rossoneri* conquistou um lugar especial no meu coração até hoje.
Sou especializado na tradução de notícias internacionais, além de nutrir minha paixão por acompanhar os bastidores de transferências e os acontecimentos ocultos dentro dos vestiários, frequentemente revelados pela imprensa global.
Quanto à minha equipe ideal de todos os tempos, coloco Gianluigi Buffon no gol. À sua frente, uma linha defensiva composta por Roberto Carlos, Paolo Maldini, Alessandro Nesta e Cafu. No meio-campo, conto com o trio Clarence Seedorf, Luka Modrić e Zinedine Zidane. No ataque, escolho minha lenda Ricardo Kaká ao lado de Ronaldinho e Zlatan Ibrahimović.
Durante meu trabalho no Kooora, publiquei diversos relatórios, histórias e análises, entre os quais se destacam:
* Luka Modrić... o guerreiro que recusou jogar em vão
* Rodrygo... de criança da remontada ao homem misterioso no projeto de Alonso
* Kroos... a presença ausente no Mundial de Clubes
* História Kooora: a surpresa de Ronaldo que encheu Ferguson de entusiasmo