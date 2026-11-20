Compartilhar Siga GOAL no Google

O Barcelona insiste na contratação de Alessandro Bastoni, zagueiro da Inter de Milão, apesar das exigências financeiras que chegam a 70 milhões de euros, das dúvidas sobre sua adequação ao estilo de jogo do técnico Hans Flick e do crescente interesse do Chelsea em contar com o zagueiro italiano.

Publicidade

Reportagens da imprensa revelaram que o Barcelona planeja realizar novas reuniões para discutir a possibilidade de contratar Bastoni, já que o clube catalão segue interessado em sua contratação, apesar dos obstáculos que dificultam a conclusão do negócio.

O zagueiro da Inter de Milão está no topo da lista de interesses do Barcelona há vários anos, e o clube catalão intensificou as tentativas de contratá-lo durante a última janela de transferências de verão, mas recebeu uma recusa categórica do clube italiano.

O contrato de Bastoni com a Inter de Milão vai até junho de 2028 e, embora haja negociações entre as partes para a renovação, elas ainda não resultaram em nenhum acordo e avançam em ritmo muito lento.

Nos últimos dias, surgiram reportagens indicando uma queda no interesse do Barcelona por Bastoni, já que o técnico Hans Flick não estaria convencido de sua capacidade de se adaptar ao esquema de jogo baseado em uma linha defensiva com quatro zagueiros.

Publicidade Publicidade

No entanto, o jornalista Sacha Tavolieri, correspondente da "Sky Sports", e Matteo Moretto, no canal de Fabrizio Romano no "YouTube" em italiano, confirmaram que o Barcelona continua interessado em contratar o zagueiro italiano e planeja realizar novas reuniões para discutir o negócio.

Tópicos relacionados

Alternativa Linear SportyNet ✅ Através de um sublicenciamento, transmite dois jogos ao vivo por rodada (totalizando 76 partidas na temporada), cobrindo times como Atlético de Madrid, Sevilla e Villarreal. ✅ Garante que o público tradicional ainda possa sintonizar o campeonato espanhol diretamente pelo decodificador linear da sua operadora. ✅ Além do canal de TV fechada, disponibiliza as partidas simultaneamente de forma gratuita no YouTube e em seu próprio aplicativo de streaming. Preço inicial R$ 0,00 Assine o SportyNet

A Inter de Milão continua pedindo 70 milhões de euros para liberar Bastoni, mesmo com o contrato do jogador se aproximando de seu último ano.

A expectativa é que o diretor esportivo Deco e o técnico Hans Flick discutam a situação nas próximas semanas, antes de tomar a decisão final sobre voltar a tentar a contratação do jogador na próxima temporada.

Publicidade

A última janela de transferências de verão representava o momento mais propício para a saída de Bastoni do San Siro, sobretudo porque ele atravessava uma fase difícil, marcada por uma série de crises e críticas, entre elas o cartão vermelho recebido no duelo contra a Bósnia e Herzegovina, pela repescagem para a Copa do Mundo.

Desde então, porém, o zagueiro italiano recuperou boa parte de seu brilho, depois de conquistar com a Inter de Milão a dobradinha do Campeonato Italiano e da Copa da Itália, além de ter conseguido recuperar parte de sua reputação na seleção de seu país.