O Real Madrid viveu uma noite excepcional no Camp Nou, ontem, após decidir o confronto do Clássico diante do Barcelona com a vitória por 2 a 1, mas a alegria do time merengue não ficou isenta de preocupação, por causa da lesão sofrida por um de seus principais astros durante a partida.

As atenções se voltam agora para a condição física do uruguaio Federico Valverde, que deixou o campo abatido por dores musculares, à espera dos resultados dos exames médicos previstos para serem realizados amanhã, terça-feira, no centro de Valdebebas.





E, segundo o jornal espanhol "Marca", o capitão do Real Madrid sentiu dores musculares durante o primeiro tempo da partida, mas insistiu em continuar jogando, apesar de Denzel Dumfries ter iniciado os trabalhos de aquecimento, preparando-se para a possibilidade de entrar em seu lugar.

Valverde permaneceu em campo até aproximadamente a metade do segundo tempo, antes que sua condição física o obrigasse a sair, depois de se esforçar por mais de 40 minutos.

E esses detalhes, de acordo com o jornal, carregam indicadores contraditórios sobre a natureza da lesão; afinal, a capacidade do jogador de continuar jogando pode significar que a lesão não era grave no início, mas seguir jogando apesar das dores, por outro lado, suscita temores sobre a possibilidade de agravamento.

Espera-se que Valverde seja submetido a exames médicos amanhã em Valdebebas, para determinar a gravidade da lesão e saber se precisará de um período de afastamento dos gramados.

A sensibilidade da situação aumenta diante do grande papel que o jogador desempenha no elenco do Real Madrid, após voltar a brilhar na posição de lateral-direito e se tornar um dos elementos influentes na melhora que o time vem apresentando em suas últimas partidas.

José Mourinho, treinador do Real Madrid, elogiou a persistência de Valverde em continuar jogando apesar da lesão, destacando que ele deu tudo o que tinha durante sua permanência em campo.

O treinador português disse após a partida: "Há outro nome sobre o qual não quero deixar de falar, que é o Valverde, que jogou mais de 40 minutos lesionado. Ele se lesionou, mas quis continuar e chegar ao limite de suas forças, e deu tudo o que tinha durante todo o tempo em que esteve em campo".

Entre a euforia da vitória no Clássico e os temores sobre a condição de seu capitão, o Real Madrid aguarda os resultados dos exames médicos, na esperança de que a noite de superioridade sobre seu rival tradicional não se transforme na perda de um de seus elementos mais importantes no próximo período.