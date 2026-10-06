O veterano croata Ivan Perišić encerrou uma série histórica da seleção espanhola, após marcar o gol que colocou a seleção de seu país na frente diante da "La Roja", tornando-se o primeiro jogador em dois anos a deixar a Espanha atrás no placar.

A seleção da Espanha, comandada por Luis de la Fuente, costumava, nos últimos anos, quebrar recordes, mas uma de suas séries marcantes foi interrompida durante o confronto com a Croácia na cidade de Split, que terminou na noite desta terça-feira com uma difícil vitória da Fúria por 2 a 1, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa.

Perišić quebra a resistência da Espanha

Perišić conseguiu abrir o placar aos 17 minutos, após acompanhar uma bola rebatida por Unai Simón em uma tentativa de Matanović, dando à seleção croata a vantagem diante da Espanha, que se viu sob grande pressão desde o início da partida.

Segundo o estatístico espanhol Alexis Martínez, conhecido como "Mr. Chip" em sua conta na plataforma "X", o gol de Perišić encerrou uma série de 32 jogos consecutivos nos quais nenhum adversário havia conseguido abrir vantagem sobre a Espanha por 1 a 0.

A última vez que a seleção espanhola ficou atrás por um gol diante de um adversário havia sido durante a semifinal da Eurocopa 2024, quando o francês Kolo Muani marcou o gol que colocou a França na frente aos oito minutos, na cidade de Munique.

Mas a Espanha reagiu rapidamente naquela partida, após Lamine Yamal empatar aos 21 minutos, antes de Dani Olmo marcar o gol da virada aos 25 minutos, encerrando o jogo com a vitória por 2 a 1 e avançando à final, antes de se sagrar campeã.