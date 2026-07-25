O Al Hilal está perto de contratar o jogador que substituirá o lateral português João Cancelo durante o atual período de transferências de verão, apesar da entrada surpreendente do Al Qadsiah para tentar levar o negócio.

Cancelo está perto de transferir-se para o Barcelona durante o atual período de transferências de verão, tendo em conta o seu desejo de não regressar ao Al Hilal após o fim do seu empréstimo, sobretudo com a presença do treinador italiano Simone Inzaghi.

O jornalista saudita Abdulrahman Abaoud afirmou que o Al Hilal chegou a fases avançadas nas suas negociações com o Al Taawoun para garantir os serviços do seu lateral-direito Mohammed Mahzari no atual mercado de verão.

O Al Hilal tinha tentado contratar Mahzari desde o início do mercado para compensar a saída de Cancelo na próxima época, mas as elevadas exigências financeiras do Al Taawoun afastaram-no do negócio no período passado.

O Al Qadsiah entrou no negócio no período passado, para arrebatar o lateral-direito saudita das garras do Al Hilal, antes de o "Líder" regressar e ficar perto de fechar o acordo.

Mahzari é considerado um dos jogadores de destaque do futebol saudita, tanto que se juntou à seleção principal no passado mês de março para o confronto com a Sérvia, mas não foi incluído na lista da Arábia Saudita para o Mundial de 2026.

Na época passada, o jogador de 24 anos participou em 35 jogos com o Al Taawoun na Liga Saudita e na Taça do Guardião das Duas Mesquitas Sagradas, nos quais conseguiu marcar um golo e fazer duas assistências.