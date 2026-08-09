Apesar da recusa de Simeone: Barcelona dá a Álvarez uma última chance para quebrar a teimosia do Atlético

O Barcelona mantém seu plano de contratar o argentino Julián Álvarez, apesar das declarações de Diego Simeone, treinador do Atlético de Madrid, nas quais renovou a posição do clube contrária à ideia da saída do atacante.

Segundo o jornal espanhol "Mundo Deportivo", as declarações de Simeone na capital coreana, Seul, durante o período de preparação do Atlético de Madrid para a nova temporada, não alteraram a estratégia do Barcelona para tentar contratar o atacante argentino.

O treinador reafirmou a manutenção da decisão de Miguel Ángel Gil Marín, ressaltando que a situação do jogador deve ser tratada do ponto de vista esportivo.

Apesar dessa nova recusa, que desta vez veio pela boca do treinador, o Barcelona segue insistindo em Julián Álvarez, cuja importância nos planos da equipe foi confirmada pelo próprio Simeone.

O atacante argentino é o principal alvo do diretor esportivo Deco e do treinador Hansi Flick para ocupar a posição de centroavante.

Os próximos dias têm importância decisiva para definir o futuro de Julián Álvarez em uma direção ou outra, já que a expectativa é de que o próprio jogador peça para sair por meio de um diálogo, após o fim de suas férias e o retorno aos treinamentos com Simeone.

O Barcelona precisa fundamentalmente da concordância do Atlético de Madrid em ouvir as propostas que Álvarez receber e da aprovação para entrar em negociações, para que o clube catalão possa, então, apresentar uma nova oferta.

O jornal espanhol apontou que, paralelamente às negociações pela contratação de Álvarez, será definida a saída de Ferran Torres do Barcelona.

Caso Álvarez não consiga romper o impasse que cerca sua situação nesta semana por meio do diálogo, o Barcelona acionará imediatamente o plano alternativo para o atacante argentino, diante do desejo de Flick de conhecer com clareza a formação da equipe com a qual poderá contar antes do início do Campeonato Espanhol.