Apesar da provocação de Rüdiger, Militão surpreende torcedores do Valencia com presente inesperado

A partida entre Real Madrid e Valencia, que terminou com ampla vitória do Merengue, teve várias cenas de tensão dentro de campo, mas não ficou restrita a isso, já que os acontecimentos se estenderam para fora dele, e não se limitaram à confusão ocorrida no túnel dos vestiários durante o intervalo.

De acordo com o jornal espanhol Marca, Antonio Rüdiger provocou a ira de dois torcedores do Valencia que estavam atrás do banco de reservas do Real Madrid, depois de deixar o banco para comemorar com entusiasmo o gol de seu companheiro Arda Güler, que deu ao time Merengue a vantagem por 2 a 0 naquele momento no estádio Mestalla.

Os dois torcedores se lançaram a dirigir críticas a Rüdiger por causa da forma como ele comemorou, enquanto o zagueiro alemão tentava imitar a comemoração de Cristiano Ronaldo, numa cena que pareceu bastante engraçada.

Em outro lance durante a partida, Rüdiger e Éder Militão deixaram o banco de reservas para reclamar de uma das decisões do assistente, e quando voltaram para seus lugares, os mesmos dois torcedores fizeram gestos indecorosos a eles, pedindo que se sentassem de maneira pouco amistosa.

Mas a surpresa veio após o fim da partida, quando os mesmos torcedores pediram a Militão sua camisa de aquecimento, e o zagueiro brasileiro atendeu sem hesitar, dirigindo-se à área onde eles estavam, tirando a camisa e presenteando-a a eles.

Os dois torcedores receberam o gesto de Militão com grande alegria e responderam colocando as mãos sobre o coração, em sinal de gratidão ao jogador do Real Madrid.

Depois que o vídeo se espalhou amplamente pelas redes sociais, um usuário publicou a foto dos torcedores e comentou, questionando: "Não são essas as mesmas duas pessoas que dirigiram todo tipo de crítica a Antonio durante sua comemoração do gol?".

Foi aí que Militão interveio para responder ao comentário, dizendo: "Sim, não devemos viver de rancores".

O gesto do zagueiro brasileiro representou um aceno amistoso que encerrou mais uma visita marcada por emoção e tensão do time do Real Madrid à cidade de Valencia.