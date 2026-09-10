Apesar da promessa de Mourinho, o fantasma da saída em janeiro persegue estrela do Real Madrid

Uma reportagem revelou que uma estrela do Real Madrid está perto de deixar o clube na próxima janela de transferências de inverno, diante da falta de aposta do técnico português José Mourinho nele e da existência de muitas outras opções em sua posição.

O site "Foot Mercato" afirmou que Mourinho enfrenta a difícil tarefa de tomar algumas decisões, tendo em vista que dispõe de um elenco repleto de estrelas e jogadores de destaque.

Isso se aplica especialmente ao ataque. Neste verão, Mourinho autorizou a transferência de Gonzalo García para o Fulham. Inicialmente, ele o havia mantido, impressionado com seu desempenho durante a pré-temporada. Mas, no fim, permitiu sua saída e pediu ao Real Madrid a contratação de um atacante como Joselu, ou seja, um substituto de peso, capaz de marcar gols.

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E assim o Real Madrid lhe apresentou Carlos Esbai. Isso não agradou ao brasileiro Endrick, que se viu diante de um novo concorrente.

Muitos até acreditaram que o brasileiro, de volta a Madri após seis meses relativamente bons por empréstimo ao Lyon (8 gols e 8 assistências em 21 partidas), seria emprestado novamente.

Mas José Mourinho recusou essa possibilidade. Ele deixou claro para Endrick que conta com ele para atuar no ataque ou na ponta direita. O problema é que a concorrência é acirrada, e é improvável que o jogador de 20 anos consiga tempo de jogo suficiente.

No ataque, Kylian Mbappé (27 anos, 5 gols em 5 partidas) é considerado a primeira opção incontestável aos olhos da comissão técnica. Carlos Esbai (21 anos, 1 gol em 4 partidas) está a caminho de se tornar seu reserva.

Já quanto à posição de ponta direita, o internacional brasileiro também tem motivos para se preocupar. Se deixarmos de lado Rodrygo (25 anos), que ainda está se recuperando, Endrick terá de disputar espaço com Yan Diomande, contratado por 140 milhões de euros (incluindo bônus), e Brahim Díaz (27 anos, 1 assistência em 3 partidas).

E não podemos esquecer de Arda Güler (21 anos, 1 gol e 1 assistência em 4 partidas), que já atuou nessa posição.

Em outras palavras, o atacante brasileiro terá de lutar por tempo de jogo. Ele também precisará se afirmar rapidamente.

Até agora, ele não conseguiu disputar nenhuma partida oficial nesta temporada. Sofreu uma lesão muscular que o impediu de começar a nova temporada na data prevista.





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Na segunda-feira, José Mourinho deu uma atualização: "Amanhã (terça-feira) ele pode estar pronto para jogar 5 ou 10 minutos, no máximo. É isso. Ele treinou com o time pela primeira vez ontem. Não joga desde... Budapeste ou Áustria, em um amistoso. Ele não está em condições físicas suficientes para mais de 5 a 10 minutos".

E prosseguiu: "Mas, como há várias vagas disponíveis no banco de reservas, ele está aqui. E talvez jogue 5 minutos. É um jogador ofensivo, e vai atuar como centroavante. Fiquem tranquilos, ele não será lateral nem zagueiro. Será atacante".

Na partida do Real Madrid contra a Inter, o jogador nascido em 2006 permaneceu preso ao banco de reservas e, embora ainda não tenha mostrado todo o seu potencial, o brasileiro terá algumas oportunidades.

Ao ser questionada pelo jornal "The Athletic", uma fonte próxima ao Real Madrid explicou que o clube merengue está sendo cauteloso quanto ao seu retorno para evitar qualquer recaída, afirmando: "Ele está confiante porque Mourinho lhe disse que será um jogador importante e que terá tempo de jogo suficiente".

Mas isso não tranquiliza o entorno de Endrick. O "The Athletic" revela que alguns próximos ao atacante "duvidam da continuidade de sua participação, e é por isso que uma avaliação será feita antes da janela de transferências de inverno".

De fato, o jornal inglês aponta que o Real Madrid reavaliará sua situação em janeiro e que um novo empréstimo é uma possibilidade totalmente aberta. Isso representa uma pressão sobre o jogador, que sabe que seu clube não descarta essa opção.

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