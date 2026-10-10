Apesar da polêmica avaliação do árbitro, o Real Madrid foi prejudicado com a expulsão de Vinícius?

O Real Madrid conquistou uma vitória importante diante do seu convidado Villarreal, por 1 a 0, na noite de sábado, pela oitava rodada do Campeonato Espanhol, no estádio Santiago Bernabéu.

A partida registrou a expulsão de Vinícius Júnior, estrela do Merengue, aos 72 minutos, após ter entrado como substituto aos 52 minutos.

A conta "Archivo VAR", na plataforma "X", especializada em casos arbitrais polêmicos, afirmou que a expulsão de Vinícius, com cartão vermelho direto, durante o jogo contra o Villarreal, foi merecida.

E prosseguiu: "Intervenção decisiva da tecnologia de vídeo. Saliba e Vinícius se chocaram, e o jogador brasileiro puxou o cabelo do atleta do Villarreal, durante a jogada que antecedeu o gol".

O Archivo VAR reforçou: "É um cartão vermelho direto. Este caso é classificado como conduta antidesportiva de acordo com os regulamentos".

O "Archivo VAR" também deu uma avaliação chocante ao árbitro Díaz de Mera Escuderos, que apitou a partida, atribuindo-lhe 1,5 de 10.

O site explicou: "O árbitro pareceu bastante hesitante nos primeiros minutos e adotou um critério arbitral muito ruim, já que só distribuiu os cartões amarelos depois de muito tempo de jogo".

E destacou: "O próprio árbitro de campo acendeu o clima da partida sem qualquer necessidade, após ser condescendente com todos os protestos de José Mourinho, técnico do Merengue, e demorou vários minutos antes de adverti-lo. Pareceu um árbitro de terceira divisão apitando uma partida de primeira divisão".

Além disso, teve de recorrer à tecnologia do árbitro assistente de vídeo para revisar o gol de Vinícius, por causa de uma conduta antidesportiva ocorrida antes de ser marcado. E os acréscimos não foram diferentes do que os precedeu, pois foram marcados por pura confusão e ausência de personalidade arbitral.