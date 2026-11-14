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Ahmed Mansy
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Apesar da lesão da Coreia, astro da seleção saudita está pronto para o clássico entre Al-Ahli e Al-Nassr

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O jogador da seleção saudita escapou da ausência no aguardado clássico entre Al-Ahli e Al-Nassr pelo Campeonato Saudita, apesar de ter sofrido lesão no amistoso contra a Coreia do Sul.

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A seleção saudita venceu a sul-coreana pelo placar de 3 a 2, na partida que reuniu as duas equipes na última sexta-feira, no estádio Jassim Bin Hamad, na capital catari, Doha, em seu primeiro amistoso durante o atual período de pausa internacional, como preparação para os compromissos que estão por vir.

A partida teve a lesão de Abdulelah Al-Amri, zagueiro do Al-Nassr e da seleção saudita, que acabou sendo obrigado a deixar o campo aos 71 minutos, dando lugar a Ali Lajami, zagueiro do Al-Hilal.

O jornal saudita "Al-Riyadiyah" informou que Al-Amri passou por alguns exames médicos para identificar a gravidade da lesão sofrida, que apontaram um estiramento leve, o qual não o impedirá de participar dos treinos durante o próximo período.

Dessa forma, o zagueiro do Al-Nassr estará à disposição para atuar pela seleção saudita quando enfrentar o Uzbequistão, na próxima terça-feira, no estádio Khalifa Bin Hamad, na capital catari, Doha, em seu segundo amistoso durante o atual período de pausa internacional.

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Al-Amri também estará à disposição para disputar o clássico, quando seu time, o Al-Nassr, visitar seu rival tradicional, o Al-Ahli, na próxima sexta-feira, no estádio Al-Inmaa, em Jidá, em partida adiada da nona rodada da Liga Roshn.

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Al-Amri vem apresentando grandes atuações desde o início da atual temporada, sobretudo no quesito ofensivo, tendo marcado 4 gols, todos de cabeça, o último deles na partida contra a Coreia do Sul na última sexta-feira.

Abdulelah Al-Amri marcou o terceiro gol da Arábia Saudita aos 59 minutos, após desviar de cabeça para dentro das redes um cruzamento feito por Nasser Al-Dawsari, meio-campista do Al-Hilal, em cobrança de escanteio.

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Esse foi o gol de número 20 que o zagueiro saudita marca ao longo de sua carreira, seja pelos clubes Al-Nassr e Al-Wehda, seja pela seleção principal.

Esse também foi o terceiro gol que Al-Amri marca pela seleção saudita, depois de um gol contra o Kuwait em 2021 e outro contra a seleção do Uruguai na Copa do Mundo de 2026, contra 16 gols marcados pelo Al-Nassr e um único gol com a camisa do Al-Wehda.

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Al-Amri conduziu a seleção saudita à sua primeira vitória sobre a sul-coreana em 21 anos, mais precisamente desde 2005, quando venceu os jogos de ida e volta pelos placares de 2 a 0 e 1 a 0 nas eliminatórias da Copa do Mundo de 2006.

Desde então, as duas seleções disputaram 6 partidas, sem que a Arábia Saudita conseguisse vencer qualquer uma delas, já que a seleção coreana venceu dois jogos, enquanto 4 partidas terminaram empatadas, antes da vitória no jogo de ontem.

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Vale lembrar que esta partida foi a de número 19 entre as seleções saudita e sul-coreana nos âmbitos amistoso e oficial, desde o primeiro confronto entre elas em 1980.

Ao longo desses 19 jogos, a seleção saudita conquistou 6 vitórias, contra 6 partidas vencidas pela seleção coreana, enquanto o empate prevaleceu em outras 7 partidas.