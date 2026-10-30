O Al-Nassr conquistou uma vitória contundente sobre o Al-Khaleej por 5 a 3, na noite de quinta-feira, pela décima segunda rodada da Liga Roshn Saudita de Profissionais, em uma partida que teve uma atuação ofensiva marcante do elenco do time, mas que, ao mesmo tempo, revelou problemas defensivos recorrentes que preocupam quanto à capacidade da equipe de competir diante de adversários mais fortes.

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Apesar de marcar cinco gols e somar os três pontos, o fato de o Al-Nassr ter sofrido três gols diante do Al-Khaleej não foi um detalhe passageiro, especialmente porque a forma como a equipe adversária chegou ao gol revelou falhas evidentes na cobertura e no posicionamento, além de erros individuais difíceis de ignorar em um time que almeja disputar títulos.

Erros defensivos dão ao Al-Khaleej três chances de marcar

O sofrimento defensivo do Al-Nassr começou cedo, quando o francês Julien Dominguez conseguiu abrir o placar para o Al-Khaleej aos 16 minutos, após aproveitar o espaço disponível à sua frente e passar com facilidade por Mohamed Simakan, antes de chutar a bola para dentro das redes do goleiro Bento Matheus, em um lance que expôs a dificuldade no trato com os duelos individuais.

E antes do fim do primeiro tempo, mais precisamente aos dois minutos dos acréscimos, o Al-Nassr sofreu mais um gol, por meio do camaronês Antoine Essomba, após aproveitar a falha na cobertura defensiva para trazer o Al-Khaleej de volta ao clima do jogo, confirmando que o problema não estava ligado a um único erro individual, mas a uma falha na organização defensiva da equipe.

Pênalti revela que o sofrimento continua

E no momento em que o Al-Nassr parecia próximo de encerrar a partida sem sofrer mais gols, o Al-Khaleej voltou a balançar suas redes pela terceira vez, aos quatro minutos dos acréscimos do segundo tempo, depois que o árbitro marcou um pênalti após recorrer à tecnologia do VAR, em razão de uma falta cometida pelo zagueiro Saad Al-Nasser.

Dominguez encarregou-se da cobrança com sucesso, marcando seu segundo gol pessoal na partida, completando o cenário defensivo preocupante do Al-Nassr, que não conseguiu manter sua meta intacta diante de um adversário que aproveitou os espaços e os erros à sua disposição, apesar da grande diferença ofensiva entre as duas equipes.

Os cinco gols não escondem os defeitos do Al-Nassr

O problema mais evidente nos três gols que o Al-Nassr sofreu está no fator comum entre eles, que são os erros defensivos e a má cobertura, seja nos duelos individuais ou no trato com as bolas dentro da área, detalhes que não condizem com as ambições de um time que disputa o título da Liga Roshn e busca impor seu domínio na competição.

Esses erros podem não ser determinantes no resultado de uma partida que terminou com a vitória do Al-Nassr, mas podem se transformar em uma crise real diante de adversários que possuem maior capacidade ofensiva e sabem aproveitar as meias chances.

Por isso, os cinco gols no ataque não devem ocultar a necessidade de corrigir a falha defensiva, para que a equipe não pague o preço dessas lacunas em confrontos mais difíceis na próxima fase.