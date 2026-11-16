Apesar da derrota para a Inglaterra, o número 3 confirma a grandeza do histórico de De la Fuente com a Espanha

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A Inglaterra conquistou na noite passada, no estádio Wanda Metropolitano, um feito alcançado apenas por outras duas seleções nacionais desde que Luis de la Fuente assumiu o comando da Espanha no fim de 2022.

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O jornal "Mundo Deportivo" afirmou que a derrota por 3 a 2 encerrou a série da Espanha de 43 partidas sem perder, e que esta foi a terceira derrota do treinador em 55 jogos à frente da "La Roja".

Durante esse período, a Espanha conquistou três títulos: a Liga das Nações da Europa de 2023, a Eurocopa de 2024 e a Copa do Mundo de 2026.

A primeira derrota veio na segunda partida. Em 28 de março de 2023, Scott McTominay marcou dois gols para dar à Escócia a vitória por 2 a 0 no estádio Hampden Park, em um jogo válido pelas eliminatórias da Eurocopa.

E cerca de um ano depois, em 22 de março de 2024, um gol de Daniel Muñoz decidiu o amistoso contra a Colômbia no Estádio Olímpico de Londres (1 a 0).

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E desde aquela noite em Londres, a Espanha não havia perdido em 43 partidas, oficiais ou amistosas. Durante essa série, Portugal lhe arrebatou o título da Liga das Nações da Europa de 2025 nos pênaltis, após a final terminar empatada em 2 a 2. Estatisticamente, essa partida é contabilizada entre os dez empates de De la Fuente.

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Esta foi a terceira derrota da Espanha, e a primeira em casa desde sua nomeação. A Inglaterra abriu três gols de vantagem com Harry Kane, Ezri Konsa e Ben White.

Oyarzabal e Nico Williams diminuíram a diferença para a Espanha, mas a equipe de Thomas Tuchel resistiu e garantiu a liderança do grupo.

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A seleção espanhola conhecerá seu adversário nas quartas de final na próxima sexta-feira, e disputará a partida de volta fora de casa.

Partida emocionante

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A seleção da Inglaterra fez um de seus melhores jogos sob o comando do treinador Thomas Tuchel, após impor domínio quase total sobre o confronto com a Espanha, campeã do mundo, na sexta e última rodada da fase de grupos da Liga das Nações da Europa, no estádio Metropolitano, antes de a situação virar por volta de um quarto de hora do segundo tempo.

A seleção inglesa entrou no segundo tempo vencendo por um gol a zero, marcado por seu capitão Harry Kane de pênalti aos 45 minutos, após ser derrubado dentro da área por Pau Cubarsí, mas o treinador da Espanha, Luis de la Fuente, decidiu fazer três substituições de uma só vez no início da segunda etapa do confronto.

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Pau Cubarsí, Fabián Ruiz e Mikel Merino deixaram o gramado, entrando em seus lugares Dean Huijsen, Pedri e Fermín López, em uma tentativa do treinador espanhol de retomar o controle do meio-campo e melhorar o desempenho de sua equipe, que sofreu diante da pressão inglesa durante o primeiro tempo.

Mas as substituições não deram aos donos da casa a tranquilidade desejada, após a Inglaterra surpreendê-los com uma pressão feroz desde os primeiros minutos do segundo tempo, continuando a avançar em vez de recuar para proteger seu gol, conseguindo ampliar o placar em apenas quatro minutos.

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O segundo gol veio aos 53 minutos, após Declan Rice cobrar um escanteio preciso, ao qual Ezri Konsa subiu sem marcação dentro da área, desviando a bola de cabeça para as redes, ampliando a vantagem da seleção inglesa com um segundo gol que abalou os planos da seleção espanhola.

E os ingleses não deram ao adversário a chance de recuperar o fôlego, pois voltaram rapidamente a ameaçar o gol dos donos da casa, aproveitando os espaços nas costas da defesa em um contra-ataque veloz, durante o qual a bola chegou a Jude Bellingham, que a passou com inteligência para Ben White, que arrancava, e este a colocou nas redes aos 57 minutos, marcando o terceiro gol da Inglaterra.

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Quando a partida parecia caminhar para um domínio inglês completo, a emoção voltou aos 63 minutos, apenas 10 minutos após o gol de Konsa, quando Jarell Quansah demorou a passar a bola, permitindo que Lamine Yamal a roubasse e arrancasse com ela para dentro da área, antes de ser derrubado por Elliot Anderson, levando o árbitro a marcar pênalti a favor da seleção espanhola e a expulsar o jogador do Manchester City.

Mikel Oyarzabal ficou encarregado de cobrar a penalidade aos 65 minutos, e conseguiu alojar a bola nas redes, diminuindo a diferença para dois gols e devolvendo a esperança à seleção espanhola, no confronto pegado em seu campo e em meio à sua torcida.

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E assim, dez minutos do segundo tempo se transformaram em um capítulo emocionante do confronto, após a Inglaterra marcar dois gols consecutivos aos 53 e aos 57 minutos, antes de a Espanha responder com o gol de Oyarzabal de pênalti após a expulsão de Anderson aos 63 minutos, incendiando os minutos restantes em meio às tentativas dos donos da casa de reverter o placar.

A emoção não parou por aí, pois o quinto reserva da Espanha, Nico Williams, conseguiu marcar o segundo gol dos matadores aos 75 minutos, após um ataque rápido que chegou a Yamal, que a passou de primeira para o craque do Athletic Bilbao, diminuindo a diferença para apenas um gol.