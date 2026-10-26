Apesar da derrota no Clássico, Raphinha segue os passos de Cristiano Ronaldo

Apesar da derrota do Barcelona para o Real Madrid no Clássico, o brasileiro Raphinha conseguiu sair com um ganho individual excepcional, ao continuar a escrever a história com seus números de artilharia no Campeonato Espanhol, trazendo de volta à memória o feito alcançado pelo astro Cristiano Ronaldo com a camisa do time merengue há mais de uma década.

O craque brasileiro marcou o único gol do Barcelona na derrota por 2 a 1 para o Real Madrid, no último domingo, no estádio Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, depois de empatar aos 61 minutos, antes de Kylian Mbappé decidir o confronto com o gol da vitória aos 87 minutos.

De acordo com o site "Tribuna", Raphinha se tornou o primeiro jogador a marcar 13 gols nas dez primeiras rodadas de uma temporada no Campeonato Espanhol desde Cristiano Ronaldo, que alcançou um número de artilharia excepcional com o Real Madrid na temporada 2014-2015.

Cristiano Ronaldo marcou 17 gols em suas dez primeiras partidas no campeonato naquela temporada, estabelecendo um parâmetro de artilharia que ficou longe de ser repetido por mais de uma década, antes de Raphinha se aproximar desse feito graças ao seu forte início na temporada atual.















