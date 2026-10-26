Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Traduzido por

Apesar da derrota no Clássico, Raphinha segue os passos de Cristiano Ronaldo

Barcelona x Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Raphinha
C. Ronaldo
Espanha
Brasil
Portugal

Apesar da derrota do Barcelona para o Real Madrid no Clássico, o brasileiro Raphinha conseguiu sair com um ganho individual excepcional, ao continuar a escrever a história com seus números de artilharia no Campeonato Espanhol, trazendo de volta à memória o feito alcançado pelo astro Cristiano Ronaldo com a camisa do time merengue há mais de uma década.

O craque brasileiro marcou o único gol do Barcelona na derrota por 2 a 1 para o Real Madrid, no último domingo, no estádio Camp Nou, pela décima rodada do Campeonato Espanhol, depois de empatar aos 61 minutos, antes de Kylian Mbappé decidir o confronto com o gol da vitória aos 87 minutos.

De acordo com o site "Tribuna", Raphinha se tornou o primeiro jogador a marcar 13 gols nas dez primeiras rodadas de uma temporada no Campeonato Espanhol desde Cristiano Ronaldo, que alcançou um número de artilharia excepcional com o Real Madrid na temporada 2014-2015.

Cristiano Ronaldo marcou 17 gols em suas dez primeiras partidas no campeonato naquela temporada, estabelecendo um parâmetro de artilharia que ficou longe de ser repetido por mais de uma década, antes de Raphinha se aproximar desse feito graças ao seu forte início na temporada atual.





GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google