O Barcelona perdeu o clássico, mas venceu a batalha econômica com louvor; no momento em que Kylian Mbappé marcava os dois gols da vitória do Real Madrid dentro do Camp Nou, a loja "Spotify Camp Nou" conquistava outra vitória não menos importante, quebrando todos os recordes da história do clube.

O Barcelona revelou hoje números astronômicos e inéditos alcançados no último clássico, com a receita da partida chegando a 19.105.768 euros, superando o recorde anterior, registrado no dia 10 de maio passado diante do mesmo adversário, de 16.465.731 euros.

O paradoxo: mais receita com menos público

O curioso paradoxo veio, de acordo com o Mundo Deportivo, do fato de que esse recorde foi atingido apesar de o público ter sido menor do que na partida de maio, já que o número de espectadores no domingo foi de 60.055, em comparação com 62.213 espectadores cinco meses antes.

O segredo por trás desse desempenho financeiro está em uma estratégia de precificação nova e inteligente. O preço médio do ingresso comum foi de 984 euros (sem IVA), um aumento de 10% em relação à temporada passada, graças à aplicação do sistema de precificação dinâmica, que maximiza as receitas da capacidade disponível conforme a demanda.

Já o golpe de misericórdia veio nos assentos VIP, que foram ampliados para incluir quatro fileiras inteiras na segunda arquibancada, com preço médio de 2.727 euros, o que gerou um aumento colossal de 350% apenas na receita de hospitalidade.

Esse sucesso ganha importância redobrada, considerando que a partida foi realizada no fim de outubro, que não é a alta temporada turística, ao contrário do clássico de maio de 2026, no qual o Barcelona conquistou oficialmente o título do Campeonato Espanhol diante do Real Madrid em um feito histórico, além de o tempo disponível para a venda dos ingressos VIP desta vez ter sido muito menor.

Segundo dados do clube, 86% da capacidade do clássico foi ocupada pelos cerca de 42 mil sócios com ingressos de temporada, além dos 10 mil ingressos adquiridos pelos sócios durante o período de pré-venda, que durou 21 dias, pelo preço básico.

Tyler, the Creator, o novo rei do clássico

Os recordes não pararam nos ingressos. O sucesso triplicou nas lojas do clube, onde a loja "Spotify Camp Nou" quebrou seu recorde de vendas por dois dias consecutivos, superando a barreira dos 800 mil euros pela primeira vez em sua história.

E a maior estrela nesse aspecto foi o rapper norte-americano Tyler, the Creator, cuja camisa especial, em parceria com o Spotify, foi vestida pelo Barcelona durante o clássico, e sua coleção de produtos tornou-se a mais lucrativa de todos os tempos na história da parceria entre o Spotify e um artista para uma partida de clássico, tanto nas lojas do Barcelona quanto no comércio eletrônico, superando todos os artistas anteriores.

Esse sucesso é um bom presságio para algo ainda maior quando o projeto do novo Camp Nou for concluído, com sua capacidade final de 104.600 lugares, dos quais 9.500 são VIP, enquanto o número atual não passa de apenas cerca de 5 mil lugares.



