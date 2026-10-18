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Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
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Apesar da boa forma e do brilho com a seleção: por que Mourinho insiste em deixar Brahim Díaz de fora?

Real Madrid x Sevilla
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Sevilla
La Liga
B. Diaz
J. Mourinho
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Ficou fora da escalação de sua equipe para o duelo contra o Sevilla

Uma reportagem da imprensa espanhola questionou, neste domingo, qual é o motivo do afastamento do marroquino Brahim Díaz da escalação do Real Madrid no último período, apesar de estar em condições de jogar.

Brahim Díaz atuou em apenas três partidas de LaLiga nesta temporada, somando 99 minutos em campo, sem marcar nem dar assistências, além de sua participação no jogo contra a Inter de Milão, pela Liga dos Campeões, por 79 minutos, nos quais conseguiu dar o passe para um gol.

José Mourinho, técnico do Real Madrid, anunciou a escalação de sua equipe para o confronto com o Sevilla em LaLiga, que não contou com o nome de Brahim Díaz, que segue no banco de reservas.


O jornal "AS", por sua vez, comentou sobre a escalação: "Desde sua atuação de destaque contra a Inter, Díaz jogou apenas 22 minutos em cinco partidas. Ele ainda sente dores musculares, mas elas não o impedem de jogar, e ele está à disposição de Mourinho".

E prosseguiu: "Jogou com Marrocos na última data Fifa e marcou um gol. Hoje à noite, ficou no banco de reservas novamente".

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