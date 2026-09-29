Resta saber se Slaven Bilic já teve a mesma impressão. "Ele nunca ficará satisfeito em sentar no banco", disse há alguns meses seu colega de profissão Christian Ilzer sobre Andrej Kramaric, que no ano passado perdeu um pouco o status de titular absolutamente incontestável no Hoffenheim.

Bilic, que celebrou seu retorno como técnico da seleção da Croácia após 14 anos com uma vitória por 2 a 1 fora de casa sobre a Tchéquia, também deixou Kramaric no banco durante os 90 minutos em Praga. Isso ainda não havia acontecido com o terceiro maior artilheiro da seleção nesta temporada, mas também em Hoffenheim Kramaric teve um início surpreendentemente fraco do ponto de vista puramente estatístico.

Ele entrou em campo por apenas 68 minutos nos seis jogos oficiais disputados até aqui. Ilzer ainda não o colocou entre os titulares nem uma única vez. No ano passado, quando o Hoffenheim terminou em quinto lugar após uma temporada forte, Kramaric esteve entre os 11 iniciais em 28 ocasiões e apresentou novamente números impressionantes: 15 gols e oito assistências em 36 partidas para o maior artilheiro da história do TSG (158 gols em 366 jogos), no Kraichgau desde 2016 e agora com orgulhosos 35 anos.

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Situação de Andrej Kramaric em Hoffenheim lembra fase sob Julian Nagelsmann

Só uma vez Kramaric precisou suportar uma queda de rendimento desse tipo em sua passagem pela Alemanha. Isso faz muito tempo. Foi no primeiro turno da temporada 2017/18, quando Julian Nagelsmann comandava o Hoffenheim à beira do gramado. Assim como agora, Kramaric ficou no banco em cinco jogos seguidos naquela época, mas recebeu mais tempo em campo saindo como opção durante a partida do que recentemente sob Ilzer.

Há duas razões para isso. Primeiro, Kramaric disputou a Copa do Mundo, onde pôde atuar em três dos quatro jogos até a eliminação nos dezesseis avos de final, mas sempre saiu do banco. Cinco dias após o mata-mata contra Portugal, Kramaric passou por uma cirurgia na virilha e, por isso, voltou bem mais tarde aos treinos no TSG. É evidente que ele ainda não conseguiu recuperar esse atraso.

Além disso, o elenco do Hoffenheim ficou claramente mais amplo diante da carga extra causada pela participação na Liga Europa. É verdade que o time perdeu o ponta Bazoumana Toure, vendido ao Newcastle United por cerca de 50 milhões de euros, e liberou o experiente meio-campista Grischa Prömel sem custos para o Stuttgart, mas ao mesmo tempo gastou 66 milhões em seis reforços.

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Quem são os concorrentes de Andrej Kramaric no Hoffenheim?

Principalmente o retornado e agora jogador de seleção Bambase Conte, além de Adam Daghim, contratado junto ao Salzburg, vêm levando clara vantagem até aqui pelos lados do campo. No ataque, Kramaric também concorre com o novamente fortalecido Adam Hlozek e com Tim Lemperle e Max Moerstedt, excelentes em movimentação. Fisnik Asllani também voltou recentemente a ser uma opção para entrar no decorrer das partidas para Ilzer após a transferência frustrada para o RB Leipzig.

Mesmo assim, o treinador austríaco deve ser inteligente o suficiente para não deixar Kramaric permanentemente de lado. Afinal, o croata é "um grande profissional, que trabalha incansavelmente em suas capacidades nos detalhes", como Ilzer disse em dezembro, por exemplo, quando Kramaric disputou seu jogo de número 300 na Bundesliga contra o HSV. "Ele é um exemplo para todos nós, para toda a equipe", elogiou Ilzer, que definiu Kramaric como um "tipo extremamente vencedor" e uma "parte importante deste time". Não por acaso, o Hoffenheim renovou o contrato apenas no início de maio até 2028.

Por isso, não seria surpresa se a porta voltasse a se abrir em breve para um Kramaric logo mais em melhor forma física. Até porque também não é como se a concorrência estivesse metendo medo diante do gol até aqui. É verdade que o Hoffenheim marcou sete gols nas quatro partidas da liga, mas dez outros clubes superam esse número. Por outro lado, tanto no aproveitamento das chances quanto na tabela, a equipe ocupa apenas a quinta pior colocação.

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Sequência de jogos do Hoffenheim pode jogar a favor de Andrej Kramaric

Outro argumento a favor de mais participações de Kramaric deve ser o início da maratona de jogos. Nas três semanas seguintes à atual pausa para jogos de seleções, os homens do Kraichgau terão sete partidas oficiais pela frente. Se os resultados continuarem tão fracos, Ilzer estará praticamente obrigado a apostar no experiente xodó da torcida.

Já a forma como Bilic lidará com Kramaric nos três jogos restantes da Liga das Nações, duas vezes contra a Espanha e em casa contra a Inglaterra, é outra história. Quando deixou o cargo de técnico da seleção em 2012, após quase seis anos e 65 partidas, a estreia de Kramaric pela Croácia ainda estava a mais de dois anos de distância.

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Andrej Kramaric ainda pode se tornar o maior artilheiro da Croácia?

O fato de ele tê-lo convocado apesar da pouca minutagem na Alemanha fala a favor do atacante, que ocupa o quarto lugar na seleção com 119 partidas, atrás de Luka Modric (203), Ivan Perisic (159) e Darijo Srna (134). Alcançar Srna e também Perisic, que está em segundo entre os maiores artilheiros com três gols a mais, 39 no total, deve ser motivação suficiente para Kramaric. Até os 45 gols da lenda Davor Suker não estão a uma distância quilométrica.

Antes disso, porém, Kramaric, que ainda não marcou nesta temporada, precisa afastar a pequena crise em que se encontra nestes dias. Se ele reagir ao seu status de reserva da mesma forma que naquela época sob Nagelsmann, certamente ninguém em Hoffenheim terá algo contra: com 11 gols no segundo turno, Kramaric se tornou indispensável e teve participação enorme no terceiro lugar que valeu vaga na Champions League.

Andrej Kramaric: números no Hoffenheim

Jogos oficiais Gols Assistências 366 158 74



