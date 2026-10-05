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Apenas um passo separa Jamal Sellami do Campeonato Saudita

J. Sellami
Al Fateh x Al-Ahli
Al Fateh
Al-Ahli
Campeonato Saudita
Marrocos
Arábia Saudita
Jordânia

Acordo preliminar e aprovação aguardada

O marroquino Jamal Sellami está perto de viver uma nova experiência no Campeonato Saudita, após ficar a apenas um passo de assumir o comando técnico do Al-Fateh, substituindo o treinador saudita Khaled Al-Atwi.

A diretoria do Al-Fateh aguarda a chegada das autorizações oficiais para anunciar a contratação de Sellami, que deve desembarcar na Arábia Saudita na terça-feira, antes de iniciar sua missão com a equipe, após o acerto de um acordo amigável para encerrar o vínculo do clube de Al-Ahsa com Al-Atwi.

De acordo com o jornal "Arriyadiyah", da Arábia Saudita, o Al-Fateh assinou com Al-Atwi em 21 de julho passado, sem revelar a duração do contrato, antes que a experiência terminasse rapidamente com o acordo para sua saída.

Sellami possui vasta experiência nos gramados marroquinos e árabes, tendo iniciado sua carreira de treinador em 2010, quando atuou como auxiliar na comissão técnica da seleção marroquina, antes de assumir o comando do Hassania Agadir, do Al-Fath Rabat e do Difaa El Jadida.



Sellami também teve uma passagem pelas seleções marroquinas de base, onde dirigiu as equipes sub-17 e sub-20, antes de retornar em 2019 para treinar o Difaa El Jadida e, depois, o Al-Fath Rabat.

Em 2024, assumiu o comando da seleção da Jordânia e conseguiu alcançar um feito notável ao classificá-la para a Copa do Mundo de 2026, reforçando seu currículo como treinador antes de viver uma possível nova experiência no Campeonato Saudita.

Assim, o anúncio oficial de que Sellami, de 55 anos, assumirá o comando do Al-Fateh ficou condicionado à conclusão do último passo e à obtenção das autorizações necessárias.




#JVEDGPGCSGPSequência
1
Al HilalAl HilalHIL
7601235+1818
V
D
V
V
V
2
Al-IttihadAl-IttihadITT
7520126+617
V
V
V
E
V
3
Al-NassrAl-NassrALN
7511167+916
E
V
D
V
V
4
Al QadsiahAl QadsiahALQ
7511168+816
E
V
V
V
V
5
Neom SCNeom SCNEO
7502136+715
V
V
V
D
D
6
Al-AhliAl-AhliAHL
74031610+612
V
D
V
D
D
7
Al-KholoodAl-KholoodALK
73311210+212
D
V
E
V
E
8
Al DiriyahAl DiriyahDIR
732275+211
E
V
D
V
E
9
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
73221111011
E
E
V
D
D
10
Al HazemAl HazemALH
722379-28
D
V
E
E
D
11
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
7223816-88
V
E
D
V
E
12
Al-FayhaAl-FayhaALF
7133711-46
E
D
E
V
E
13
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
7052310-75
E
E
D
D
E
14
Al-ShababAl-ShababALS
7043611-54
E
D
D
E
E
15
Al FatehAl FatehALF
7034411-73
D
D
E
E
E
16
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
7034513-83
D
E
E
D
E
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
7034312-93
D
D
E
D
E
18
AbhaAbhaABH
7025513-82
E
D
D
D
E
AFC Champions League
Rebaixamento


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