O marroquino Jamal Sellami está perto de viver uma nova experiência no Campeonato Saudita, após ficar a apenas um passo de assumir o comando técnico do Al-Fateh, substituindo o treinador saudita Khaled Al-Atwi.
A diretoria do Al-Fateh aguarda a chegada das autorizações oficiais para anunciar a contratação de Sellami, que deve desembarcar na Arábia Saudita na terça-feira, antes de iniciar sua missão com a equipe, após o acerto de um acordo amigável para encerrar o vínculo do clube de Al-Ahsa com Al-Atwi.
De acordo com o jornal "Arriyadiyah", da Arábia Saudita, o Al-Fateh assinou com Al-Atwi em 21 de julho passado, sem revelar a duração do contrato, antes que a experiência terminasse rapidamente com o acordo para sua saída.
Sellami possui vasta experiência nos gramados marroquinos e árabes, tendo iniciado sua carreira de treinador em 2010, quando atuou como auxiliar na comissão técnica da seleção marroquina, antes de assumir o comando do Hassania Agadir, do Al-Fath Rabat e do Difaa El Jadida.
Sellami também teve uma passagem pelas seleções marroquinas de base, onde dirigiu as equipes sub-17 e sub-20, antes de retornar em 2019 para treinar o Difaa El Jadida e, depois, o Al-Fath Rabat.
Em 2024, assumiu o comando da seleção da Jordânia e conseguiu alcançar um feito notável ao classificá-la para a Copa do Mundo de 2026, reforçando seu currículo como treinador antes de viver uma possível nova experiência no Campeonato Saudita.
Assim, o anúncio oficial de que Sellami, de 55 anos, assumirá o comando do Al-Fateh ficou condicionado à conclusão do último passo e à obtenção das autorizações necessárias.
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