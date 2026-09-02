Segundo o as , o Real teria tentado intensamente contratar o jogador ofensivo de 20 anos, que na temporada passada marcou quatro gols em 16 jogos pelo Atlético C e também havia chamado a atenção na UEFA Youth League, depois que ele ficou disponível para ser contratado sem custos de transferência.

"Depois de 11 anos, chegou a hora de me despedir do Atlético de Madrid", havia anunciado Rajado apenas em 30 de agosto. "É difícil descrever o que estou sentindo, porque cheguei aqui quando criança e praticamente cresci dentro deste clube."

Rajado teria passado no Atleti "uma parte muito importante da minha vida e levo comigo muitas lembranças. Vivi momentos muito bonitos, outros menos bonitos, mas aprendi algo com todos eles."

Não é "fácil deixar um lugar que foi a minha casa durante onze anos, mas também saio muito orgulhoso por ter vestido esta camisa e defendido este escudo. Obrigado por tudo o que vocês me deram nestes anos."