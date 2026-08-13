Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Tudo sobre apostas na GOAL
Ferran Torres of FC Barcelona celebrates scoringGetty Images

Traduzido por

Apenas questão de tempo: decisão do Barcelona coloca Torres às portas do PSG

Mercado da bola
F. Torres
La Liga
Campeonato Francês
Barcelona
PSG
Espanha
França

Os dois clubes chegaram a um acordo sobre a transferência

Tudo indica que a transferência de Ferran Torres, atacante do Barcelona, para o Paris Saint-Germain, é apenas questão de tempo, após a última decisão do Barça.

 Relatos anteriores confirmaram que o Paris Saint-Germain chegou a um acordo preliminar com o Barcelona sobre a negociação do espanhol Ferran Torres.

As últimas horas presenciaram negociações extremamente intensas entre os dirigentes do Paris e do Barcelona, permeadas por ofertas e contraofertas e discussões sobre detalhes minuciosos, até que se chegou a um entendimento que praticamente selou o acordo.

Por sua vez, o jornal "Mundo Deportivo" afirmou nesta quinta-feira que o Barcelona decidiu permitir que Ferran Torres faltasse aos treinos na manhã de quinta-feira pelo segundo dia consecutivo.

 O atacante de 26 anos, que deveria retornar aos treinos de Hansi Flick ontem, quarta-feira, está finalizando os trâmites de sua transferência para o Paris Saint-Germain com a aprovação do clube catalão, que negocia com o clube francês ao mesmo tempo.

Amistosos de clubes
Basel crest
Basel
BAS
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Supercopa da França
Lens crest
Lens
RCL
PSG crest
PSG
PSG

Vale lembrar que Pau Cubarsí, Dani Olmo e Lamine Yamal já se juntaram ao grupo no início dos treinos de ontem, mas Pedri González continuou o trabalho na academia sem pisar no gramado.

Marc Casadó, Héctor Fort, Jofre Torrents, Toni Fernández, Guille Fernández e Toni Fernández seguem trabalhando separados do grupo, à espera de uma solução para seu futuro, uma situação complicada para eles.

A lista de jogadores da equipe reserva que ainda estão sob o comando de Flick inclui o goleiro Aron Yakobishvili, que também está próximo de se transferir para o Almería, o zagueiro Álvaro Cortés, o lateral-direito Xavi Espart, o lateral-esquerdo Jordi Pesquer, os meio-campistas Ibrima Toncara, Oriol Guerín e Brian Fariñas, e o atacante Hamza Abdelkarim.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google