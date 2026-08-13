Tudo indica que a transferência de Ferran Torres, atacante do Barcelona, para o Paris Saint-Germain, é apenas questão de tempo, após a última decisão do Barça.

Relatos anteriores confirmaram que o Paris Saint-Germain chegou a um acordo preliminar com o Barcelona sobre a negociação do espanhol Ferran Torres.

As últimas horas presenciaram negociações extremamente intensas entre os dirigentes do Paris e do Barcelona, permeadas por ofertas e contraofertas e discussões sobre detalhes minuciosos, até que se chegou a um entendimento que praticamente selou o acordo.

Por sua vez, o jornal "Mundo Deportivo" afirmou nesta quinta-feira que o Barcelona decidiu permitir que Ferran Torres faltasse aos treinos na manhã de quinta-feira pelo segundo dia consecutivo.

O atacante de 26 anos, que deveria retornar aos treinos de Hansi Flick ontem, quarta-feira, está finalizando os trâmites de sua transferência para o Paris Saint-Germain com a aprovação do clube catalão, que negocia com o clube francês ao mesmo tempo.

Vale lembrar que Pau Cubarsí, Dani Olmo e Lamine Yamal já se juntaram ao grupo no início dos treinos de ontem, mas Pedri González continuou o trabalho na academia sem pisar no gramado.

Marc Casadó, Héctor Fort, Jofre Torrents, Toni Fernández, Guille Fernández e Toni Fernández seguem trabalhando separados do grupo, à espera de uma solução para seu futuro, uma situação complicada para eles.

A lista de jogadores da equipe reserva que ainda estão sob o comando de Flick inclui o goleiro Aron Yakobishvili, que também está próximo de se transferir para o Almería, o zagueiro Álvaro Cortés, o lateral-direito Xavi Espart, o lateral-esquerdo Jordi Pesquer, os meio-campistas Ibrima Toncara, Oriol Guerín e Brian Fariñas, e o atacante Hamza Abdelkarim.