O futuro de Alejandro Baldé no Barcelona parece caminhar para um cenário cada vez mais complicado, depois que o jovem lateral espanhol se tornou uma opção secundária nos planos do treinador Hansi Flick, em meio ao desejo da diretoria do clube de se desfazer dele na próxima janela de transferências.

De acordo com o site francês "Foot Mercato", Baldé, de 22 anos, vive um início de temporada extremamente difícil, após ter disputado apenas 12 minutos desde o começo do campeonato, durante o confronto contra o Racing pelo Campeonato Espanhol no estádio Camp Nou.

Desde aquela partida, o lateral-esquerdo ficou de fora dos seis jogos seguintes pelo Campeonato Espanhol, além de não ter atuado diante do Feyenoord pela Liga dos Campeões da Europa, e também não entrou na lista do time na partida de abertura contra o Elche.

Isso ocorre em meio à queda de Baldé no ranking dos planos de Flick, que considera que Xavi Espart e João Cancelo estão atualmente à sua frente nas opções para a posição de lateral-esquerdo.

Apesar de estar afastado das partidas, Baldé não parece pensar em deixar o Barcelona neste momento, já que se mantém firme em dar continuidade à sua trajetória com o clube, especialmente porque seu contrato vai até junho de 2028.









O jogador, que disputou 169 partidas com a camisa do Barcelona, acredita em sua capacidade de recuperar o lugar na escalação e conseguir mais oportunidades de jogo, e por isso não deseja discutir a ideia de uma saída na fase atual.

Por outro lado, a diretoria do Barcelona ainda espera mudar a posição do jogador antes da abertura do mercado de transferências de inverno, em janeiro, embora saiba que convencê-lo a sair não será uma tarefa fácil.

Com a aproximação da janela de transferências, caberá ao Barcelona reavaliar a situação de Baldé e suas opções para a posição de lateral-esquerdo, especialmente se Flick continuar a deixá-lo fora de seus planos principais.







