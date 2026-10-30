Aparição excepcional de Flick: mensagem humana e detalhes revelam os segredos de sua nova conta

Hansi Flick, técnico do Barcelona, não precisou de muito tempo para provar que sua popularidade ultrapassa os limites do campo, após conseguir uma estreia excepcional nas redes sociais assim que inaugurou sua conta oficial na plataforma "Instagram", em um movimento que rapidamente se transformou em um acontecimento marcante entre os torcedores do clube catalão.

Em menos de 24 horas desde seu surgimento na famosa plataforma, o treinador alemão se aproximou da marca de um milhão de seguidores, ultrapassando 950 mil, em um sinal claro do tamanho do interesse que ele desperta nos meios da torcida do Barcelona, que se apressou em seguir sua nova conta e interagir com seu primeiro aparecimento.

Apesar de Flick ter publicado apenas uma postagem e dois stories em sua conta, isso foi suficiente para atrair centenas de milhares de seguidores, sem a necessidade de compartilhar várias fotos e vídeos, confirmando que sua presença junto ao público não está ligada apenas ao que ele apresenta com o Barcelona dentro de campo, mas se estende também à sua vida cotidiana e à sua personalidade fora do gramado.

Flick fez questão de que sua primeira mensagem no Instagram fosse dirigida diretamente aos torcedores do Barcelona, expressando sua felicidade em entrar na plataforma e seu desejo de compartilhar com seus seguidores alguns detalhes de sua vida cotidiana na cidade catalã.

O treinador alemão escreveu: "Olá, culers! Estou muito feliz em compartilhar com vocês alguns momentos da minha vida cotidiana em Barcelona. Muito obrigado pelo apoio de vocês. Viva o Barça!".

Flick optou por encerrar sua mensagem com uma saudação de caráter catalão, em um gesto que refletiu seu empenho em se comunicar com os torcedores do clube no idioma deles e em expressar sua gratidão pelo carinho e apoio que recebe desde que assumiu o comando técnico da equipe.

A postagem não passou despercebida, pois acumulou mais de um milhão de curtidas, tornando seu primeiro aparecimento na plataforma alvo de amplo interesse, tanto dos torcedores do Barcelona quanto dos acompanhantes do futebol em geral.

Os números foram marcantes desde os primeiros instantes, pois após apenas uma hora da criação de sua conta oficial verificada, o número de seguidores de Flick chegou a 283 mil, antes que o aumento prosseguisse de forma acelerada nas horas seguintes, ultrapassando a marca de 950 mil seguidores e se aproximando de registrar um milhão de seguidores em menos de um dia.

Dois stories e duas mensagens que revelam a personalidade de Flick

O primeiro aparecimento de Flick não se limitou à postagem de boas-vindas, pois ele usou o recurso de stories (Stories) para se comunicar com seus seguidores, por meio de duas mensagens que traziam dois conteúdos diferentes.

No primeiro story, o treinador alemão renovou suas boas-vindas aos torcedores do Barcelona, manifestando sua animação por estar no Instagram e confirmando seu desejo de compartilhar alguns momentos de sua vida cotidiana durante seu período de permanência em Barcelona.

Já o segundo story teve um caráter humano comovente, depois que Flick aproveitou uma foto de uma das sessões de treinamento da equipe do Barcelona para expressar sua solidariedade às vítimas do trágico acidente de trem em Toledo.

O treinador alemão escreveu em inglês: "Apresento minhas mais sinceras condolências às famílias e aos entes queridos das vítimas do trágico acidente de trem em Toledo. Meus pensamentos estão com todos os afetados, e desejo uma recuperação rápida e completa aos feridos".

A mensagem carregou uma dimensão humana marcante, depois que Flick fez questão de expressar seu pesar às famílias das vítimas e de oferecer apoio moral aos feridos e aos afetados pelo acidente, tornando esse gesto um dos pontos mais destacados de seu primeiro aparecimento na plataforma.

Lista de seguidos revela as prioridades de Flick

Entre os detalhes que chamaram a atenção na nova conta de Flick está a lista de contas que ele escolheu seguir, cujo número não passou de apenas 27 contas.

O que chama a atenção é que o treinador alemão limitou seu interesse ao círculo ligado ao seu trabalho dentro do Barcelona, seguindo a conta oficial do clube catalão, além das contas pessoais dos 26 jogadores presentes no elenco da equipe.

Essa escolha reflete o foco de Flick em seu ambiente futebolístico atual e seu empenho em manter sua conta ligada ao clube e aos seus jogadores, no início de sua jornada digital que começou com números enormes e uma interação marcante do público.

Entre a mensagem de boas-vindas, o gesto humano em relação às vítimas do acidente de Toledo e a lista limitada de seguidos, Flick revelou alguns traços de sua personalidade fora de campo, depois que seu primeiro aparecimento no Instagram se transformou em um acontecimento popular que superou as expectativas de muitos.