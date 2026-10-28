No momento em que o Barcelona, comandado pelo alemão Hansi Flick, colhe os frutos de sua fé absoluta em seu estilo ofensivo — coroado com dois títulos consecutivos do Campeonato Espanhol, além dos títulos da Supercopa e da Copa do Rei conquistados com mérito —, começa a aparecer uma conta cara por todo esse entusiasmo incondicional.

Desde a chegada de Flick, o gol mais recorrente sofrido pela equipe catalã diante dos grandes clubes vem com um padrão decorado de cor, que explora com excesso de habilidade o avanço da linha defensiva do Barcelona, de forma constante e exagerada.

E o Atlético de Madrid, que se prepara para enfrentar o Barcelona daqui a 10 dias na partida que decide a liderança do Campeonato Espanhol, é o exemplo mais claro de uma equipe que decorou a lição e a aplicou com maestria.

Quem acompanha a trajetória do Barcelona sob o comando de Flick, mais recentemente o clássico contra o Real Madrid, percebe que a equipe sofre gols fatais nos minutos finais, mesmo quando está à frente no placar, e a receita do gol é quase sempre a mesma, sem variação: um passe longo ou cruzamento que quebra a linha de defesa adiantada para atacar o espaço nas costas do lateral, seguido por uma arrancada vertical e rápida do atacante em profundidade para concluir a jogada.

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Essa equação de alto risco, que Flick não soube equilibrar, rendeu frutos especialmente diante do Atlético de Madrid desde 2024, segundo o que informou o "Mundo Deportivo".

A noite de Montjuïc: o começo

Na 18ª rodada da temporada 2024-2025, no estádio de Montjuïc, a partida era decisiva pela liderança. O placar estava 1 a 1 até o minuto 96, resultado que mantinha o Barcelona no topo. Mas a insistência de Flick em pressionar para roubar a vitória abriu a porta de par em par.

Diego Simeone aproveitou a ousadia catalã, e Nahuel Molina avançou sozinho, sem marcação, pela ala direita, enviando um cruzamento rasteiro para a segunda trave, que Íñigo Martínez e Pau Cubarsí não conseguiram interceptar, permitindo que Alexander Sørloth a colocasse de primeira nas redes de Iñaki Peña, encerrando 2024 na liderança.

O alerta de Pedri que não foi ouvido

A cena se repetiu em 25 de fevereiro de 2025, no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei. O Barcelona vencia por 4 a 2 no minuto 75 e, depois, por 4 a 3 no minuto 93. A defesa do Barcelona se posicionava literalmente no meio-campo, um passe longo para a ponta esquerda deixou Samuel Lino sem marcação, que passou com facilidade para Sørloth, impiedoso, que marcou o empate por 4 a 4 diante de Wojciech Szczęsny.

Após aquela noite, Pedri lançou um alerta claro: "Isso já havia acontecido conosco no campeonato, e está se repetindo agora. Temos que ser cautelosos, precisamos aprender a manter a posse de bola e não pressionar nossa linha de defesa dessa forma nos minutos finais".

Mas o alerta se perdeu ao vento; no jogo de ida da semifinal da Copa do Rei da temporada 2025-2026, em 13 de fevereiro de 2026, o Atlético esmagou o Barcelona por 4 a 0 no Wanda Metropolitano, e o terceiro e o quarto gols vieram com o mesmo roteiro: cruzamentos das pontas e arrancadas em profundidade, com as assinaturas de Ademola Lookman e Julián Álvarez.

E a tragédia se repetiu no cenário europeu nas quartas de final da Liga dos Campeões da mesma temporada: no minuto 44, com o placar em 0 a 0, Álvarez passou a bola para Giuliano Simeone sozinho, provocou a expulsão de Cubarsí e marcou de falta.

E no segundo tempo, com a defesa próxima do goleiro Joan García, veio o gol de Sørloth, de cruzamento de Matteo Ruggeri pela esquerda. Já no jogo de volta, apesar de o Barcelona ter aberto 2 a 0 cedo, veio o gol do Atlético para diminuir a diferença para 2 a 1, num contra-ataque clássico no minuto 30 que parecia ter acontecido no minuto 90: cruzamento de Marcos Llorente para Lookman.

O fenômeno não se restringe ao Atlético

O Atlético é o que mais se beneficia, mas não é o único. Na fase de grupos da Liga dos Campeões, o Barcelona empatou por 1 a 1 com o Paris Saint-Germain em Montjuïc no minuto 90 antes de perder por 2 a 1 com um gol do mesmo padrão: defesa no meio-campo, passe de Vitinha para Achraf Hakimi pela direita e um cruzamento preciso para Gonçalo Ramos.

Já o momento mais doloroso foi no jogo de volta da semifinal da Liga dos Campeões da Europa 2024-2025 contra a Internazionale; o Barcelona marcou o gol da classificação para a final no minuto 88, e depois, no minuto 93, enquanto pressionava por mais, Marcus Thuram recebeu a bola e a passou para Denzel Dumfries, que ultrapassou Gerard Martín e cruzou para Acerbi, que marcou o 3 a 3 e levou a Inter à final.

Flick sempre justificou a questão com falta de concentração ou perda de vigor, como fez depois do último clássico, apegando-se a um estilo ofensivo incondicional, o mesmo estilo que outros treinadores da escola do Barcelona, como Pep Guardiola e Luis Enrique, suavizaram, ativando zonas de segurança e protocolos que levam em conta os erros individuais.

Já com Flick, a ideia continua sendo unilateral, sem considerar qualquer contexto além de cumprir o plano: atacar com uma linha de defesa sempre adiantada, de modo que seu sucesso depende totalmente da excelência tática e técnica absoluta de todos os jogadores e de evitarem qualquer erro, algo impossível no futebol moderno.



