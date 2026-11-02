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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Aos 50 anos de idade, o pai de Jude Bellingham marca sete gols históricos

Racing Santander x Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
J. Bellingham
J. Bellingham
Espanha
England

Vitória esmagadora por 13 a 1!

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Mark Bellingham, pai do craque inglês Jude Bellingham, roubou a cena ao marcar sete gols em sua estreia pela seleção inglesa de veteranos acima de 50 anos, encerrando um fim de semana especial para a família, que também viu o brilho de seus filhos Jude e Jobe.

Mark, de 50 anos, atuou no ataque durante o confronto contra a seleção da República da Irlanda, realizado no último sábado em Cambridgeshire, e marcou 6 gols no primeiro tempo, antes de acrescentar mais um gol e dar uma assistência no segundo tempo, contribuindo para a vitória da Inglaterra por 13 a 1.

Esta partida foi a primeira aparição de Mark com a camisa da seleção da Inglaterra, depois de receber sua primeira convocação para representar os Três Leões, apesar de possuir uma longa trajetória no futebol não profissional, que incluiu passagens por 22 clubes ao longo de 17 anos, entre eles o Leamington e o Bromsgrove Sporting, além de ter vestido as camisas do Cheltenham Town e do Newport County no fim dos anos 1990.

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Mark se aposentou do futebol em 2019, mas continuou participando de torneios de veteranos, antes de decidir voltar aos gramados para enfrentar a Irlanda.

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Seu feito veio para completar um fim de semana marcante para a família Bellingham, depois que Jude marcou seu gol de número 50 pelo Real Madrid na vitória por 3 a 0 sobre o Racing Santander, enquanto seu irmão mais novo, Jobe, apresentou uma atuação de destaque pelo Borussia Dortmund diante do Bayern de Munique, na partida que terminou empatada em 2 a 2, segundo o jornal Mirror.

Jobe recebeu elogios de diversos analistas, que consideraram que ele fez uma de suas melhores partidas pelo Dortmund desde sua transferência para a Alemanha há 15 meses, mas não conseguiu marcar após o árbitro anular sua tentativa devido a uma falta cometida por seu companheiro Carney Chukwuemeka.

Jude e Jobe já haviam elogiado o papel do pai no apoio a eles durante o início de suas carreiras no futebol na cidade de Birmingham, onde Mark esteve presente em sua jornada até chegarem aos mais altos níveis do esporte.

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